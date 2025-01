As estratégias que impulsionaram o crescimento da Shopee em 2024

O mercado de marketplaces no Brasil segue em alta, com a Shopee consolidando sua posição como uma das plataformas mais dinâmicas do setor. Em 2024, a empresa registrou um crescimento expressivo de 30%, impulsionado por inovação logística, estratégias de engajamento e a adoção crescente de métodos de pagamento digitais.

Além do aumento do número de usuários, a Shopee registrou um aumento de 50% no tráfego diário. No centro desse crescimento está a preferência dos brasileiros pelo Pix, que representou 55% de todas as transações realizadas na plataforma.

“O crescimento expressivo no número de novos usuários demonstra a força do nosso ecossistema. Observamos tendências claras de consumo, com destaque para a busca por praticidade, bem-estar e entretenimento", diz Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee.

De acordo com um relatório do Citi divulgado em outubro, com base em dados da SimilarWeb e SensorTower, a Shopee mantém sua posição como uma das líderes do mercado de marketplaces no Brasil, ficando atrás apenas do Mercado Livre em usuários ativos mensais (MAU, na sigla em inglês).

1. Facilidade de pagamento com Pix

A Shopee consolidou o Pix como o método de pagamento preferido na plataforma. Ao longo do ano, 55% das transações foram realizadas por meio dessa modalidade, que se destaca pela agilidade e praticidade. Essa aposta foi fundamental para atrair novos consumidores, especialmente em um país onde o Pix já é amplamente utilizado por diferentes faixas de renda.

2. Diversidade de produtos

Um dos maiores diferenciais da Shopee em 2024 foi sua ampla variedade de itens disponíveis. Entre os produtos mais vendidos destacaram-se smartphones, consoles PS5, fritadeiras elétricas, projetores 4K e bicicletas, mostrando a força das categorias de tecnologia e bem-estar.

A busca por conforto e praticidade também influenciou as preferências dos consumidores. Produtos como vestidos, tênis, fones de ouvido Bluetooth e mochilas estavam entre os mais procurados. Já a lista de itens mais favoritados pelos usuários incluiu itens para o lar, como jogos de lençol, mini liquidificadores, escovas de limpeza e mops giratórios, reforçando o apelo da Shopee para diferentes públicos e necessidades.

3. Eficiência logística

A logística foi outro ponto alto da estratégia da Shopee. Em 2024, a empresa registrou um aumento significativo na demanda pela entrega no dia seguinte. Produtos como smartphones, projetores, fones de ouvido e furadeiras lideraram as vendas nesta modalidade.

A eficiência da operação permitiu até mesmo uma entrega em menos de uma hora, estabelecendo um novo padrão de rapidez para o setor. Esse compromisso com agilidade reforçou a experiência do consumidor, tornando o processo de compra ainda mais atrativo.

Neste mês, a Shopee reforçou sua presença no Brasil com a inauguração de um novo hub logístico em Manaus, marcando sua expansão na região Norte. Com 12 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos dedicados a produtos de vendedores brasileiros, a empresa segue investindo em infraestrutura para reduzir o tempo de entrega e melhorar a experiência de compra dos consumidores. A nova unidade no Amazonas amplia a rede de mais de 2.500 agências Shopee, que já facilitam o envio de pedidos em todo o país.

4. Engajamento por meio de lives

As transmissões ao vivo se tornaram uma peça-chave na estratégia da Shopee para engajar os usuários e aumentar as vendas. Em 2024, a plataforma registrou uma média de mil lives diárias, totalizando mais de 200 mil horas transmitidas ao longo do ano.

Em comparação com 2023, o número de visualizações aumentou seis vezes, enquanto curtidas dobraram e comentários quadruplicaram. Essa interação direta com vendedores e produtos aproximou os consumidores da experiência de compra, criando uma dinâmica mais personalizada e divertida.

5. Entretenimento como diferencial

Além das compras, a Shopee apostou no entretenimento como uma forma de manter os consumidores engajados. O tempo de uso dos jogos no aplicativo cresceu mais de 40% em 2024, destacando o sucesso da estratégia de gamificação.

Essa abordagem transformou a experiência do usuário, que passou a ver a plataforma não apenas como um local de compras, mas também como uma fonte de diversão e interação.