Shopee inaugura seu primeiro centro logístico em Manaus

A Shopee deu mais um passo em sua expansão no Brasil. A plataforma de e-commerce inaugurou seu primeiro hub logístico em Manaus, ampliando a presença no estado do Amazonas e fortalecendo sua operação na região Norte. O objetivo é claro: reduzir o tempo de entrega e melhorar a experiência de compra para os consumidores locais.

A unidade de Manaus, dedicada à última milha, vai acelerar as entregas tanto para a capital quanto para municípios próximos. Além disso, beneficia vendedores locais, que ganham em agilidade na entrega de seus produtos.

“A chegada do novo hub reflete a missão da empresa de tornar o e-commerce acessível a todas as regiões e impulsionar a economia local, criando empregos na cidade”, diz Rafael Flores, head de Expansão Logística da Shopee.

Com essa inauguração, a região Norte passa a contar com três centros logísticos da Shopee. Os outros dois estão em Palmas (TO) e Belém (PA). A movimentação reflete o interesse da empresa em ampliar sua capilaridade e atender a uma base crescente de consumidores no Amazonas. Hoje, 2 em cada 10 amazonenses acessam o aplicativo da Shopee mensalmente.

Os dados de comportamento dos consumidores mostram que o público amazonense tem forte presença no e-commerce. Nos últimos 40 dias, itens como vestidos, papetes femininas, papel de parede e árvores de Natal estiveram entre os mais buscados. Entre os produtos mais vendidos, destacam-se fritadeiras elétricas, projetores e caixas de som.

Investimento em logística

A Shopee investe continuamente na ampliação de sua infraestrutura no Brasil. A empresa conta com 12 centros de distribuição espalhados pelo país e mais de 150 centros logísticos para produtos de vendedores brasileiros. Essa rede é complementada por mais de 2.500 agências Shopee, pontos de coleta que facilitam o envio dos pedidos pelos lojistas.

A jornada de um pedido na plataforma começa na coleta dos produtos, passa pelos centros de distribuição e, finalmente, chega aos de última milha, que roteirizam as entregas para os mais de 20 mil motoristas parceiros. Essa operação integrada permite que o marketplace alcance consumidores de Norte a Sul do país com rapidez.