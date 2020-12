Apple poderia ser grande rival em automóveis, diz CEO da Volks

O diretor-presidente da Volkswagen, Herbert Diess, disse que gigantes de tecnologia com muito capital e ambições na indústria automotiva representam um desafio muito maior para a montadora alemã do que rivais tradicionais como a Toyota Motor.

“Estamos ansiosos por novos concorrentes que certamente irão acelerar a mudança em nosso setor e trazer novas habilidades”, disse Diess em post no LinkedIn quando perguntado sobre informações de que a Apple está desenvolvendo um carro autônomo. “O valuation inacreditável e o acesso praticamente ilimitado a recursos nos inspiram muito respeito.”

Diess, de 62 anos, recebeu novo voto de confiança do conselho fiscal da Volks neste mês para tornar o conglomerado industrial mais ágil depois que disputas internas afastaram investidores. O próximo ano será fundamental para a Volkswagen acelerar a iniciativa de carros elétricos com novos modelos como o SUV compacto ID.4 e uma versão mais espaçosa do Porsche Taycan.

Diess mapeou um plano durante uma reunião interna na semana passada para que a enorme fábrica da Volks em Wolfsburg possa enfrentar a unidade da Tesla em construção nos arredores de Berlim. A nova fábrica da Tesla em Gruenheide deve intensificar a competição por engenheiros, trabalhadores e clientes da Volks.

“Já disse antes: a empresa mais valiosa do mundo será novamente uma empresa de mobilidade”, disse Diess. “Pode ser Tesla, Apple ou Volkswagen.”