Após crescer 32% em 2024, Skymail vira Skynova e quer expansão no cloud computing

A Skymail, empresa brasileira especializada em soluções de cloud computing, segurança digital e e-mail corporativo, anunciou oficialmente sua mudança de nome para Skynova.

A mudança não se limita apenas ao nome, mas à visão da companhia sobre o futuro, com investimentos em inovação e um foco em inteligência artificial e plataformas colaborativas.

A decisão de mudar o nome da empresa vem em um contexto de amadurecimento e crescimento. Fundada em 2013, a Skymail começou sua trajetória com foco em serviços de e-mail corporativo, atendendo principalmente pequenas e médias empresas.

Com o tempo, a empresa se diversificou, aproveitando a crescente demanda por soluções em cloud computing, segurança digital e colaboração entre equipes.

Em 2024, a empresa teve receita operacional líquida de 55 milhões de reais, alta de 32% em 12 meses. O desempenho colocou a Skynova entre as empresas que mais crescem do país de acordo com o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil. A empresa ficou na 65ª posição na categoria de negócios entre 30 e 150 milhões de reais.

Agora, com uma nova identidade, a Skynova se projeta para o futuro com planos de expansão global e um portfólio mais robusto, que vai além do e-mail e abarca novas tecnologias voltadas à inteligência artificial, soluções híbridas de cloud, multi-cloud e segurança de ponta.

A história de Paulo Lima

A história de Paulo Lima, CEO da Skymova, está intimamente ligada ao desenvolvimento da internet comercial no Brasil. Lima é um dos pioneiros da internet no país e participou ativamente da criação de algumas das primeiras iniciativas do setor.

Em 1994, ao lado de Aleksandar Mandic, ele ajudou a criar a Mandic Internet, o primeiro provedor comercial de internet do Brasil. Alguns anos depois, foi responsável pelo lançamento do IG (Internet Group), que popularizou o conceito de e-mail gratuito no país.

“Eu sou praticamente um dinossauro da internet brasileira”, costuma brincar Paulo Lima, que vê a evolução do mercado como algo natural, mas com muitos desafios ao longo do caminho.

Ao longo de sua trajetória, ele se dedicou a trazer soluções inovadoras e acessíveis para empresas e usuários brasileiros.

Após a venda da Mandic Mail, que foi adquirida pela gestora de private equity Riverwood Capital em 2011, Lima encontrou uma nova oportunidade de mercado ao perceber que as pequenas e médias empresas estavam sendo desassistidas quando o assunto era e-mail corporativo e soluções de TI.

Foi assim que nasceu a Skymail, em 2013. A empresa surgiu com o objetivo de oferecer um serviço de e-mail corporativo de qualidade, mas também com foco em segurança digital, uma necessidade crescente na época.

O mercado estava carente de soluções que unissem tecnologia de ponta com uma personalização no atendimento, algo que a Skymail rapidamente soube explorar. Nos primeiros anos, a empresa cresceu em ritmo acelerado, aproveitando o momento de transformação digital no Brasil, com um modelo de negócios focado em cloud computing e segurança nas nuvens.

De Skymail a Skynova

A mudança de nome de Skymail para Skynova reflete não só a evolução do portfólio de produtos e serviços da empresa, mas também a ambição de posicionar a nova marca como um líder global no setor de soluções de TI.

“A Skynova representa a transição de um serviço focado em e-mail corporativo para uma solução mais abrangente em tecnologia. O nome novo vem para refletir essa nova fase, mais moderna e alinhada com as necessidades do mercado”, explica Paulo Lima.

O rebranding acompanha um movimento de expansão ambiciosa. A empresa projeta alcançar 140 milhões de reais em faturamento até 2026 e tem planos de ampliar sua presença no Brasil, especialmente no Nordeste, onde abrirá novos escritórios e data centers.

Além disso, a Skynova visa expandir suas operações para a América Latina e desenvolver soluções próprias em inteligência artificial, plataformas colaborativas e Edge Computing, uma área estratégica que promete ser o futuro da computação.

“A Skynova nasceu da necessidade de adaptar nossa marca ao momento atual. Não somos mais uma empresa pequena, nem estamos apenas focados em e-mail. Estamos oferecendo soluções complexas para grandes empresas e planejamos expandir ainda mais nossa atuação nos próximos anos”, afirma Paulo Lima.

A mudança para Skynova também tem um objetivo claro de fortalecer a imagem da empresa no mercado competitivo. "Queremos mostrar para o mercado que somos uma empresa madura, com um portfólio robusto e uma base sólida para crescer ainda mais", explica Cristian Gallegos, diretor de marketing da empresa.

"A marca Skymail cumpriu seu papel, mas agora é hora de avançarmos para algo mais global e mais conectado às tendências tecnológicas atuais."

Cristian Gallegos, diretor de marketing: "A marca Skymail cumpriu seu papel, mas agora é hora de avançarmos para algo mais global" (Divulgação/Divulgação)

Planos de crescimento e inovação

Em termos de investimentos, a Skynova está investindo 40 milhões de reais nos próximos anos para melhorar sua infraestrutura, expandir sua oferta de produtos e fortalecer sua presença no mercado.

A companhia já possui mais de 6.000 clientes e 2 milhões de usuários ativos, e continua investindo em seu portfólio para atender às demandas emergentes do mercado de tecnologia, como inteligência artificial e soluções de colaboração.

Uma das áreas de maior foco para a empresa é a segurança digital. A Skynova já possuía uma unidade voltada para soluções de segurança, e isso se intensificou nos últimos anos, à medida que o número de ataques cibernéticos aumentava.

A empresa criou uma unidade específica para segurança digital, que já representa uma parte relevante do faturamento e tem grande potencial de crescimento.

A expectativa é que a unidade de segurança digital gere entre 7 e 10 milhões de reais em 2025, com a oferta de soluções que vão de antivírus a sistemas de criptografia avançada.

Além disso, a Skynova está investindo fortemente em inteligência artificial. “Se não fizermos isso agora, em dois ou três anos nossos produtos estarão obsoletos.

A IA vai ser a chave para o futuro das soluções que oferecemos”, afirma Lima. A empresa já está incorporando tecnologias de inteligência artificial em seus produtos, criando plataformas mais inteligentes e capazes de responder de forma mais eficiente às necessidades dos clientes.

Embora a Skynova tenha um portfólio que inclui soluções altamente especializadas, ela encara a concorrência de gigantes como Google, Microsoft e Amazon no setor de TI.

No entanto, Paulo Lima acredita que existe espaço para empresas especializadas, especialmente quando se trata de personalização no atendimento e soluções mais flexíveis.

“Muitas empresas ainda têm dificuldades em lidar com o suporte que recebem dessas grandes corporações. Nossa vantagem está no atendimento próximo e em soluções que atendem melhor às necessidades específicas de cada cliente”, afirma.

Com um mercado cada vez mais competitivo, a Skynova se dedica a consolidar sua posição no segmento enterprise, mirando especialmente grandes empresas e instituições.

“Queremos que a Skynova seja vista como um player de peso, com a mesma capacidade e qualidade das grandes empresas do setor, como Microsoft e Google. A mudança de nome e o reposicionamento da marca são parte desse processo”, diz Lima.

A expansão para novas regiões, como o Nordeste, é uma das estratégias para consolidar ainda mais a presença da empresa. “Estamos abrindo novos escritórios e data centers nas regiões em crescimento. Isso vai permitir que atendamos nossos clientes de forma mais rápida e eficiente”, explica Lima.

A empresa está posicionada para se tornar uma das líderes no mercado de soluções em cloud computing, segurança digital e inteligência artificial.

A mudança para Skynova representa mais do que apenas uma troca de nome; é um passo importante para consolidar a marca como uma referência em tecnologia empresarial, com foco em inovação, flexibilidade e atendimento de qualidade.

A empresa continuará sua trajetória de crescimento, com foco na inovação, ampliação da oferta de produtos e presença global. “Estamos prontos para os próximos 10 a 15 anos. Nosso objetivo é continuar crescendo e entregando soluções tecnológicas que ajudem as empresas a se adaptar às mudanças rápidas do mercado”, diz Paulo Lima.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.