ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Camila Ramos da CELA assume diretoria de energia da FIESP

Com duas décadas de experiência em transição energética, CEO viabilizou R$ 50 bilhões em projetos de energia limpa no Brasil e passa a liderar a agenda de descarbonização industrial

Camila Ramos, vice-presidência de Investimentos e Hidrogênio Verde (H2V) da Absolar (//Divulgação)

Camila Ramos, vice-presidência de Investimentos e Hidrogênio Verde (H2V) da Absolar (//Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12h30.

Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 12h37.

A executiva Camila Ramos, CEO da CELA (Clean Energy Latin America), acaba de assumir uma posição estratégica na diretoria de energia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) para o mandato de 2026.

Seu foco será em impulsionar a descarbonização da indústria, em um contexto de fortes pressões no setor para acelerar a transição energética e reduzir emissões após a COP30 em Belém.

Para a Fiesp, a nomeação reforça que a agenda é uma prioridade estratégica, e não apenas uma obrigação regulatória.

Com uma trajetória consolidada de duas décadas em energias renováveis, Camila chega à posição com a missão de fomentar a implementação de novas tecnologias de mitigação nas atividades produtivas.

A prioridade será na expansão do uso de fontes limpas e biocombustíveis em aplicações industriais pesadas e de difícil abatimento, incluindo os setores de transporte, siderurgia e mineração.

"Energia, competitividade industrial e transição para uma economia de baixo carbono seguem no centro das decisões estratégicas do país", afirma a executiva, que também atuou como conselheira do Conselho Superior de Infraestrutura da FIESP (COINFRA).

Jornada de décadas no setor

À frente da CELA, empresa especializada em assessoria financeira e consultoria estratégica para transição energética, a executiva acumulou resultados significativos na última década.

Sob sua liderança, a empresa viabilizou aproximadamente R$ 50 bilhões em projetos de energia limpa no Brasil, totalizando mais de 10 gigawatts em capacidade instalada e iniciativas de captação de recursos, fusões e aquisições (M&A), project finance e estruturação de contratos de compra de energia (PPAs).

A CEO também ocupa posições estratégicas em outras organizações relevantes do setor. É conselheira e vice-presidente de Investimentos e Hidrogênio Verde da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), membra do Conselho da Brazilian Rare Earths Limited - empresa de mineração de terras raras listada na bolsa australiana - e participa ativamente do Pacto Global da ONU.

Desafios da descarbonização 

A agenda da nova diretora da FIESP é marcada pela urgência climática global e por compromissos ambientais cada vez mais rigorosos. A indústria brasileira, responsável por parcela significativa das emissões nacionais de gases de efeito estufa, enfrenta o desafio de conciliar competitividade econômica com responsabilidade ambiental.

Setores como siderurgia, mineração e transporte pesado, que historicamente dependem de combustíveis fósseis e processos intensivos em carbono, precisam encontrar alternativas viáveis para reduzir sua pegada ambiental.

Rumo à COP31 na Turquia, a transição para energias renováveis e o desenvolvimento de tecnologias limpas são considerados essenciais e conversam com o "roadmap" ou roteiro que a presidência brasileira prometeu para por fim gradual aos fósseis.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:Exame PluralESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasEnergiaEnergia renovável

Mais de ESG

A revolução da Inteligência Artificial

Escala, custo e inclusão: o tripé estratégico da restauração florestal

Brasil já tem o que o mundo procura para investir em sustentabilidade

MMA abre consultas públicas sobre logística reversa de embalagens plásticas

Mais na Exame

Mundo

Passagem de Rafah é reaberta para circulação de residentes entre Gaza e Egito

Pop

Netflix divulga teaser de animação de Stranger Things; confira

Mercados

Ouro virou praticamente bitcoin, diz gestor, sobre movimento especulativo

Ciência

Para médico de Harvard, proteína pode não ser o nutriente mais importante