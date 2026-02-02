Essa enfermeira de 44 anos tinha quase US$ 1 milhão em dívidas — e usou esse plano para quitar tudo

Ganhos elevados costumam ser interpretados como sinônimo de estabilidade financeira. No entanto, a experiência da americana Naseema McElroy revela uma dinâmica comum também no ambiente das finanças corporativas, que mostra que faturamento alto não garante solidez quando não há controle de endividamento, gestão de caixa e estratégia de longo prazo.

Em poucos anos, McElroy saiu de uma situação de quase US$ 1 milhão em dívidas para uma estrutura financeira baseada em disciplina, previsibilidade e diversificação de receitas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Alta remuneração e fragilidade financeira

Em 2015, Naseema McElroy ganhava mais de US$ 200 mil por ano como enfermeira obstetra na região da Baía de São Francisco. Era proprietária de um SUV de luxo e havia acabado de comprar uma casa nova. Apesar disso, sua estrutura financeira era altamente alavancada.

Os compromissos incluíam uma hipoteca de aproximadamente US$ 580 mil, cerca de US$ 185 mil em empréstimos estudantis, US$ 70 mil referentes a um imóvel anterior, além de empréstimos menores, como um financiamento contra o plano de aposentadoria 403(b). Na prática, o alto fluxo de entrada não se convertia em liquidez ou segurança patrimonial.

Pressão de caixa e ausência de controle financeiro

Entre custo de vida elevado, pagamentos mínimos de dívidas e despesas correntes, McElroy relata que vivia “de salário em salário”. Mesmo com renda acima da média, não possuía reservas financeiras e precisou recorrer a um empréstimo familiar para cobrir despesas básicas após a mudança para a nova casa.

A percepção de risco aumentou com a maternidade solo. Sem monitoramento de gastos e sem clareza sobre a destinação da renda, a estrutura financeira se mostrou vulnerável, um cenário semelhante ao de empresas com alto faturamento, mas baixa governança financeira.

Reestruturação financeira e redução agressiva de passivos

A partir de 2015, McElroy iniciou um processo estruturado de desalavancagem. Utilizando a estratégia conhecida como “bola de neve”, priorizou o pagamento das menores dívidas enquanto mantinha os compromissos mínimos das demais.

Entre 2015 e 2017, quitou quase US$ 1 milhão em dívidas. Em 2015, foram mais de US$ 208 mil pagos. No ano seguinte, outros US$ 77 mil. O processo incluiu a venda do imóvel principal, o que permitiu eliminar o saldo restante da hipoteca e dos empréstimos estudantis.

Mesmo durante o período de ajuste, ela manteve consumo moderado, direcionando gastos de forma planejada, sem cortes abruptos, mas com controle rigoroso.

Transições pessoais e impactos financeiros

Durante esse ciclo, McElroy passou por mudanças relevantes, incluindo casamento e posterior divórcio. O processo gerou novos compromissos financeiros, como um acordo de US$ 15 mil com o ex-marido e uma dívida tributária de US$ 29 mil com o IRS, decorrente da separação.

Ainda assim, até novembro de 2017, todos os passivos haviam sido eliminados, encerrando um ciclo de forte pressão financeira.

