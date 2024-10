Bilionário lamenta ter vendido ações da Nvidia: 'Lambendo as feridas'

1/6 A sede da Nvidia em Santa Clara, Califórnia, abriga cerca de 10.000 funcionários e é conhecida por seu design futurista e infraestrutura de ponta, focada em inovação tecnológica. (A sede da Nvidia em Santa Clara, Califórnia, abriga cerca de 10.000 funcionários e é conhecida por seu design futurista e infraestrutura de ponta, focada em inovação tecnológica.)

O campus inclui laboratórios avançados para pesquisa e desenvolvimento de gráficos computacionais, IA e tecnologias de data center, com mais de 50.000 metros quadrados dedicados à inovação.

Recentemente, a sede passou por expansões significativas, incluindo a construção do prédio Voyager, um edifício de 46.000 metros quadrados projetado para ser um dos mais sustentáveis e tecnologicamente avançados do mundo.

A Nvidia é famosa por suas iniciativas verdes, como o uso de energia solar que cobre 75% das necessidades do campus, alinhando-se com seu compromisso com o meio ambiente.

O campus possui diversas áreas de lazer e bem-estar, incluindo duas academias, três espaços de meditação e jardins que ocupam mais de 10.000 metros quadrados, promovendo um ambiente de trabalho equilibrado e saudável.