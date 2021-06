AliExpress anuncia entregas internacionais em até 7 dias no Brasil

A varejista AliExpress reduziu para o período máximo de sete dias o tempo que leva para trazer, ao Brasil, produtos comprados em diferentes fabricantes e distribuidores no exterior. Há pouco tempo a companhia havia anunciado que o prazo era de 15 dias.

A novidade é possível graças à experiência logística da empresa que, atualmente, opera cinco voos fretados, todas as semanas, para o Brasil. Um sexto voo semanal está em processo de implementação.

Segundo a empresa, graças ao uso de novas tecnologias de big data, é possível identificar as diferentes compras que um usuário faz no marketplace AliExpress, em múltiplas lojas, e reuni-las todas em um só pacote.

O método permite integrar milhares de vendedores na China e no mundo, totalizando a oferta de mais de 200 milhões de produtos diferentes, a maior variedade de itens disponível em um marketplace para brasileiros.

Todo o processo, desde a separação ao embarque das encomendas, pode ser acompanhado, online, pelo cliente. O processo até a chegada das compras no território brasileiro leva agora, no máximo, sete dias.

"O AliExpress é, desde sua origem, uma empresa criada para o comércio online internacional, conectando com nossa tecnologia e infraestrutura fabricantes e consumidores ao redor do mundo, o que nos permite diminuir ainda mais os prazos de entrega no Brasil", diz, Yan Di, country manager do AliExpress no Brasil.

Dentro do país

Para garantir a experiência dos usuários, o AliExpress implementou, ainda, métodos eletrônicos de checagem de pacotes na entrada no Brasil, acelerando sua liberação pela alfândega e garantindo entregas expressas em território nacional.

O transporte do aeroporto internacional até a residência do usuário é, principalmente, operado pelos Correios que tem, no máximo, cinco dias para levar a encomenda até a casa do consumidor, em regiões como os municípios da grande São Paulo, por exemplo.

O AliExpress está expandindo, já nos próximos meses, o compromisso de entrega doméstica em, no máximo, cinco dias para todas as principais regiões metropolitanas e grandes cidades do país.