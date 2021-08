Alibaba tem receita abaixo do esperado com desaceleração do e-commerce

O Alibaba divulgou receita trimestral abaixo das estimativas nesta terça-feira, uma vez que sua divisão de comércio eletrônico foi prejudicada pelo aumento da concorrência de empresas menores, como JD.Com e Pinduoduo.

A receita da unidade de comércio do Alibaba cresceu cerca de 35%, para 180,24 bilhões de iuanes no trimestre encerrado em 30 de junho, em comparação com estimativas de 184,23 bilhões de iuanes. No trimestre, havia crescido mais de 70%.

No geral, a receita subiu cerca de 34% a 205,74 bilhões de iuanes (31,83 bilhões de dólares) no trimestre, abaixo das estimativas de 209,39 bilhões de iuanes, segundo a Refinitiv.

O lucro líquido atribuído aos acionistas recuou para 45,14 bilhões de iuanes, ante 47,59 bilhões de iuanes no ano anterior.

Em uma base ajustada, o lucro foi de 16,60 iuanes por ação, acima das estimativas de 14,43 iuanes.

O Ant Group, fintech do Alibaba, registrou lucro de cerca de 13,48 bilhões de iuanes no trimestre encerrado em março, de acordo com o documento do gigante do comércio eletrônico chinês.

Os números vêm em meio a uma repressão regulatória chinesa à indústria, da qual o Alibaba se tornou um dos principais alvos.