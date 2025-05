AJX Capital aposta em educação financeira para promover liberdade e autonomia

No Brasil, o desafio vai além da falta de dinheiro: está na forma como ele é utilizado. Entre famílias que reduzem gastos com lazer e consumidores que usam o limite do cartão como extensão do salário, o que falta, muitas vezes, é formação.

Em 2024, 78% das famílias brasileiras estavam endividadas, sendo o cartão de crédito responsável por 85% das inadimplências, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Embora mais de 200 milhões de pessoas tenham algum vínculo com o sistema financeiro, o uso consciente do dinheiro ainda é um desafio.

Diante desse cenário, a AJX Capital se apresenta como uma edtech e fintech que, em vez de oferecer soluções financeiras prontas, atua como promotora da educação financeira, tratando o conhecimento como etapa fundamental antes da tomada de decisão.

Segundo Anderson Soares, fundador da AJX, o processo é orientado por perguntas simples: “eu posso?”, “eu quero?” ou “eu preciso?”. “As pessoas aprendem sobre dinheiro tarde demais — depois de três, quatro ou cinco quebras. Nosso papel é antecipar esse aprendizado para que a decisão venha antes do impulso”, afirma Soares.

Formação empreendedora no centro da operação

A AJX também foca na formação de seus próprios educadores financeiros. Todos passam por capacitação interna para se tornarem especialistas em mentalidade financeira.

Hoje, cerca de 200 empreendedores atuam no modelo da empresa, com capacitação estruturada em três etapas: curar, aprimorar e aperfeiçoar.

“Nosso foco não é CLT, é CNPJ. Aqui dentro, todos empreendem com a gente, têm receita, lucro e aprendem a diferença entre os dois”, explica Soares.

O primeiro contato com o cliente é feito por meio de uma entrevista, em que se busca compreender o comportamento financeiro antes de apresentar qualquer serviço. A orientação, segundo a AJX, é clara: vender não é prioridade, é consequência.

Reconhecimento e estrutura organizacional

Esse modelo levou a AJX a conquistar reconhecimento no mercado. A empresa recebeu o selo Great Place to Work (GPTW), com avaliação de 100% de aprovação, além de certificações internacionais como as do programa Google for Startups e da Disney.

Sua estrutura interna é apoiada pela Soulx, responsável pelas ações de endomarketing e comunicação, com o objetivo de manter o engajamento dos empreendedores e fortalecer a cultura organizacional. Já a UHero atua na formação desses parceiros, sendo responsável pela prospecção e pelo treinamento de futuros educadores. Vale destacar que toda a curadoria deste treinamento é realizada por uma plataforma tecnológica proprietária desenvolvida pela Avod Tech, empresa integrante do ecossistema AJX Capital.

A sede da empresa, localizada em Alphaville (SP), conta com mais de 800 m², incluindo centro de treinamento, auditório e áreas de convivência.

“Ali é um espaço onde se cura a pessoa, onde ela se reconecta com propósito, onde ela aprende que educação é mais poderosa do que qualquer meta de venda e entende o significado de liberdade financeira”, complementa Soares.

A estrutura da AJX se baseia em cinco pilares: educação financeira, inteligência financeira, planejamento financeiro, planejamento orçamentário e liberdade financeira. O modelo inverte a lógica tradicional do mercado: educar antes de vender.

“Curar, aprimorar e aperfeiçoar” não são apenas palavras, mas as bases de um modelo educacional que rejeita atalhos. “Ninguém vai pular etapa”, afirma Soares.

O objetivo é preparar empreendedores e clientes para tomar decisões com autonomia, especialmente entre os cerca de 20% da população que ainda vive fora do sistema bancário formal.

Com esse formato, a AJX busca ampliar o acesso a educação financeira e mudar como as pessoas lidam com ele — com análise, planejamento e consciência.