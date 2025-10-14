Negócios

Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

A empresa americana enfrenta crise devido a problemas de segurança e ao controle de qualidade nos últimos anos

Avião decola do aeroporto de Genebra, com o presidente de Camarões a bordo (Fabrice Coffrini/AFP)

AFP
Agência de notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14h26.

O Airbus A320 tornou-se pela primeira vez o modelo de avião mais vendido na história, superando o Boeing 737, segundo dados publicados nesta terça-feira, 14, por ambas as empresas.

De acordo com dados fornecidos pela Boeing, a empresa entregou 40 aviões 737 MAX em setembro, totalizando 12.254 unidades vendidas desde que este modelo de corredor único começou a ser comercializado em 1968.

Até o final de setembro, a Airbus entregou 12.257 unidades do A320, também de corredor único, que começou a ser vendido em 1988, informou a empresa europeia nesta terça.

Acidentes

O fato de a empresa europeia ter superado a Boeing em termos de entregas comerciais reflete a crise da empresa americana devido a problemas de segurança e ao controle de qualidade nos últimos anos.

Os 737 MAX da Boeing ficaram estacionados por 20 meses após dois acidentes com este modelo em 2018 e 2019, nos quais 346 pessoas morreram.

Produção

A autoridade aeronáutica dos Estados Unidos limitou a produção do modelo principal da Boeing a 38 unidades por mês a partir de março de 2024 após outro incidente em voo, no qual foram registrados feridos leves, de uma aeronave 737 MAX 9.

A direção da empresa, com sede em Arlington, planeja solicitar permissão para aumentar a produção mensal para 42 aviões antes do final do ano.

A Airbus enfrentou problemas com motores nos últimos anos e, no final de julho, informou sobre "problemas persistentes de fornecimento" deste componente para os modelos A320.

Acompanhe tudo sobre:Aviação

