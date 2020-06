Agrishow, maior feira do agronegócio no Brasil, é adiada para 2021

A edição 2020 da maior feira do agronegócio no Brasil, a Agrishow, foi adiada para o ano que vem, diante dos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus.

No ano passado, a Agrishow movimentou quase 3 bilhões de reais em negócios durante 5 dias de duração, com a participação de inúmeras empresas do setor, incluindo montadoras de veículos e máquinas agrícolas, empresas do ramo aeronáutico e de todo tipo de serviços.

Nos últimos anos, tem crescido também o número de expositores da área de tecnologia, diante do crescimento dos investimentos em automação no campo.

Os organizadores estravam aguardando as novas diretrizes do governo do estado de São Paulo e da prefeitura de Ribeirão Preto, onde é realizada a Agrishow, em relação à reabertura gradual dos negócios e consequentemente dos grandes eventos, para que a nova data fosse divulgada.

No entanto, diante da demora, a organização resolveu adiar a Agrishow para 2021. A feira reúne cerca de 800 marcas expositoras e uma grande parcela dos equipamentos expostos é de grande porte, o que demanda tempo de preparação e envolve até liberação alfandegária.

O evento leva pelo menos 40 dias para ser preparado. Agora, a Agrishow está marcada de 26 a 30 de abril de 2021, em Ribeirão Preto.