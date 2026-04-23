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As 4 lições de família que este CEO precisou destruir para faturar US$ 1 bilhão

Ele cresceu em uma família de empresários tradicionais, mas precisou quebrar regras de ouro para levar sua startup ao bilhão

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de abril de 2026 às 16h04.

No mundo dos negócios, as lições aprendidas no ambiente familiar são frequentemente vistas como o alicerce do sucesso. Resiliência, disciplina financeira e pragmatismo são virtudes que moldam grandes empreendedores.

No entanto, para Samuel Mueller, CEO e cofundador da Scandit, líder global em captura inteligente de dados, o caminho para o faturamento de US$ 1 bilhão exigiu um processo doloroso e necessário de "desaprendizado".

Criado em uma tradicional família suíça de pequenos empresários, Mueller percebeu que os mesmos instintos que garantem a sobrevivência de um negócio local podem se tornar âncoras que impedem a escala global.

A mentalidade suíça, pautada pela humildade e pelo foco no realismo, é uma fortaleza operacional, mas os mercados globais de tecnologia operam sob uma lógica distinta.

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Eles exigem ambição agressiva, crescimento acelerado e, crucialmente, a disposição de investir capital muito antes de visualizar os retornos. Para Mueller, a transição de uma startup promissora para uma gigante com sete escritórios globais e mais de 2.100 clientes — incluindo os maiores varejistas do mundo — dependeu de romper com quatro pilares da cultura de pequenas e médias empresas (PME).

A armadilha da improvisação e a "prisão" do fluxo de caixa

Para um empresário familiar, resolver problemas é uma tarefa onipresente, muitas vezes discutida à mesa do jantar. Essa capacidade de improvisar é um superpoder nos estágios iniciais, mas torna-se um gargalo organizacional conforme a empresa cresce.

Mueller aprendeu que a verdadeira escala não vem do esforço individual do líder, mas da construção de sistemas onde o problema possa ser resolvido sem ele. Quando a continuidade do sucesso depende da habilidade de improvisação do CEO, a empresa está escalando esforço, não impacto.

Outro paradigma que precisou ser quebrado foi a relação com o capital. Criado para respeitar o crescimento orgânico baseado estritamente no lucro gerado (fluxo de caixa), Mueller inicialmente viu o investimento antecipado como uma imprudência.

No entanto, a economia de risco (venture-style) exige que o investimento seja tratado como estratégia, não como despesa. Ao captar US$ 273 milhões em rodadas sucessivas, ele entendeu que ser frugal aos US$ 10 milhões é virtude, mas ser conservador aos US$ 100 milhões é miopia. O desafio é distinguir o gasto que apenas consome caixa daquele que gera valor composto para o futuro.

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