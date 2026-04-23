As 4 lições de família que este CEO precisou destruir para faturar US$ 1 bilhão

No mundo dos negócios, as lições aprendidas no ambiente familiar são frequentemente vistas como o alicerce do sucesso. Resiliência, disciplina financeira e pragmatismo são virtudes que moldam grandes empreendedores.

No entanto, para Samuel Mueller, CEO e cofundador da Scandit, líder global em captura inteligente de dados, o caminho para o faturamento de US$ 1 bilhão exigiu um processo doloroso e necessário de "desaprendizado".

Criado em uma tradicional família suíça de pequenos empresários, Mueller percebeu que os mesmos instintos que garantem a sobrevivência de um negócio local podem se tornar âncoras que impedem a escala global.

A mentalidade suíça, pautada pela humildade e pelo foco no realismo, é uma fortaleza operacional, mas os mercados globais de tecnologia operam sob uma lógica distinta.

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Eles exigem ambição agressiva, crescimento acelerado e, crucialmente, a disposição de investir capital muito antes de visualizar os retornos. Para Mueller, a transição de uma startup promissora para uma gigante com sete escritórios globais e mais de 2.100 clientes — incluindo os maiores varejistas do mundo — dependeu de romper com quatro pilares da cultura de pequenas e médias empresas (PME).

A armadilha da improvisação e a "prisão" do fluxo de caixa

Para um empresário familiar, resolver problemas é uma tarefa onipresente, muitas vezes discutida à mesa do jantar. Essa capacidade de improvisar é um superpoder nos estágios iniciais, mas torna-se um gargalo organizacional conforme a empresa cresce.

Mueller aprendeu que a verdadeira escala não vem do esforço individual do líder, mas da construção de sistemas onde o problema possa ser resolvido sem ele. Quando a continuidade do sucesso depende da habilidade de improvisação do CEO, a empresa está escalando esforço, não impacto.

Outro paradigma que precisou ser quebrado foi a relação com o capital. Criado para respeitar o crescimento orgânico baseado estritamente no lucro gerado (fluxo de caixa), Mueller inicialmente viu o investimento antecipado como uma imprudência.

No entanto, a economia de risco (venture-style) exige que o investimento seja tratado como estratégia, não como despesa. Ao captar US$ 273 milhões em rodadas sucessivas, ele entendeu que ser frugal aos US$ 10 milhões é virtude, mas ser conservador aos US$ 100 milhões é miopia. O desafio é distinguir o gasto que apenas consome caixa daquele que gera valor composto para o futuro.

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