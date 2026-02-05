Negócios

Evento para empreendedores negros abre inscrições

AfroConnect realizará encontro com painéis técnicos e atividades de networking para estabelecer conexões entre jovens, especialistas e empreendedores do mercado

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13h14.

Em um cenário onde jovens negros enfrentam taxas de desemprego até três vezes maiores do que jovens brancos e mulheres negras ocupam apenas 3% dos cargos de liderança no país, surge o AfroConnect.

No próximo mês, a capital paulista receberá um evento voltado para empreendedores e profissionais negros do setor de tecnologia. O AfroConnect acontecerá no espaço Raízes de Mariah, em Pinheiros, no dia 7 de março, e combinará painéis técnicos, conversas com empreendedores e atividades de networking.

Criado por Sidney Castro e Victor Ventura, o AfroConnect é uma iniciativa que integra tecnologia, educação, empreendedorismo e acolhimento emocional para fortalecer a presença de pessoas negras no mercado de trabalho e no ecossistema de inovação

O que é?

O AfroConnect é uma iniciativa criada para enfrentar a limitação de acesso de pessoas negras a oportunidades nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de carreira e empreendedorismo.

A ideia por trás do projeto é ir além da realização de eventos, criando ambientes para intercâmbio de conhecimentos, capacitação prática e acolhimento.

Serão realizados painéis técnicos sobre conhecimentos específicos e tendências de mercado, complementados por conversas com empreendedores negros que compartilham experiências práticas e trajetórias profissionais.

Informações gerais

As inscrições para o evento podem ser realizadas através do site oficial (www.afroconnect.com.br) e têm vagas limitadas.

