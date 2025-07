A startup deste CEO arrecadou US$ 92 milhões e conta uma dica de ‘superpoder’ para empreendedores

Liderar uma startup pode ser uma experiência tão volátil quanto recompensadora — e Caesar Sengupta sabe disso como poucos.

Após uma longa trajetória no Google, onde participou de projetos como o Google Pay e o “Next Billion Users”, ele decidiu mergulhar no empreendedorismo e fundou a Arta Finance, fintech que já captou mais de US$ 92 milhões em rodadas de investimento.

Sengupta fala que sua principal estratégia para lidar com as incertezas e pressões dessa jornada: meditação. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Meditação como ferramenta de gestão

Para Sengupta, em meio a um cenário corporativo barulhento, repleto de demandas e distrações, o maior “superpoder” de um empreendedor é saber filtrar o que realmente importa.

Em suas palavras, meditar é o que permite alcançar esse estado de clareza e discernimento.

Arta Finance e o apoio de gigantes

Fundada em 2021, a Arta Finance nasceu com a proposta de democratizar o acesso a serviços financeiros avançados, usando inteligência artificial para oferecer uma experiência personalizada.

Com sede no Vale do Silício, a startup tem entre seus investidores nomes de peso como Ribbit Capital, Sequoia Capital India e o próprio Sundar Pichai, CEO do Google e ex-colega de Sengupta.

A conexão entre sua vivência anterior no Google e o novo projeto é direta: sua atuação em produtos voltados para bilhões de usuários nos mercados emergentes o ajudou a compreender lacunas no setor financeiro. A Arta nasceu para preencher essas brechas com tecnologia e acessibilidade.

O que o equilíbrio emocional tem a ver com finanças corporativas

Embora à primeira vista a meditação possa parecer um hábito distante da realidade de uma startup, Sengupta a trata como parte da estratégia de negócios.

É o que o mantém lúcido em meio ao caos, apto a tomar decisões sob pressão e capaz de liderar uma equipe em um ambiente de incertezas.

No contexto das finanças corporativas, onde decisões rápidas e de alto impacto são constantes, essa estabilidade emocional é um ativo valioso.

Um CEO que sabe administrar seus próprios limites tende a ter mais clareza sobre os rumos do negócio — e a evitar decisões impulsivas ou desastrosas.

A importância de dominar as finanças corporativas

