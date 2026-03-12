A habilidade esquecida que pode impulsionar o crescimento da sua empresa

close up businessman accountant calculating on calculator to planning strategy and profit at desktop office workplace with dashboard tools monitor for data management of business financial and economy concept (Getty/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 12 de março de 2026 às 14h02.
Quando se trata de escalar uma empresa, muitos empresários acreditam que o segredo está no capital, na estratégia ou na tecnologia. No entanto, a verdadeira chave para o crescimento empresarial está em uma habilidade frequentemente negligenciada: inteligência emocional.
A capacidade de gerenciar emoções de forma eficaz, tomar decisões equilibradas e criar uma cultura organizacional resiliente pode ser o fator que define o sucesso ou fracasso de uma empresa em crescimento.
Neste artigo, vamos explorar como a inteligência emocional impulsiona negócios, melhora a tomada de decisões e fortalece as equipes, tornando-se um diferencial estratégico no mundo dos negócios. As informações são da Entrepreneur.
No início de uma empresa, o fundador muitas vezes pode contar com sua intuição e agilidade para tomar decisões rápidas. No entanto, conforme o negócio cresce, a complexidade aumenta, e o fundador precisa lidar com desafios mais significativos, como comunicação entre equipes, tomadas de decisões sob pressão e gestão de múltiplos stakeholders.
Aqui, a falta de inteligência emocional começa a se manifestar, afetando não só a capacidade de tomar decisões eficazes, mas também a dinâmica das equipes e o ritmo de crescimento.
O fundador emocionalmente desregulado tende a agir de forma impulsiva, o que pode resultar em decisões apressadas, gestão excessiva e conflitos no ambiente de trabalho. Quando a pressão aumenta, a tendência é tomar decisões rápidas e, muitas vezes, erradas, que podem prejudicar a sustentabilidade do negócio. Esse comportamento não vem de más intenções, mas sim de um controle inadequado das emoções em momentos críticos.
Fundadores com alta inteligência emocional são capazes de separar urgência de importância. Eles sabem pausar e refletir antes de reagir impulsivamente, especialmente sob pressão. Isso resulta em decisões mais bem pensadas, reduzindo os erros e aumentando a confiança nas escolhas feitas.
As emoções de um líder podem ser sentidas por toda a organização. Quando o fundador está ansioso ou volátil, isso se reflete no comportamento das equipes, afetando sua produtividade e engajamento.
Por outro lado, um líder emocionalmente inteligente transmite calma e confiança, criando um ambiente de trabalho mais coeso e produtivo.
À medida que as empresas crescem, os fundadores devem passar de uma gestão operacional para uma liderança estratégica. Isso envolve a delegação de tarefas e o fortalecimento da confiança nas equipes.
A inteligência emocional se torna essencial para que o fundador possa tomar decisões claras, delegar responsabilidades e construir sistemas sustentáveis sem perder o controle. Em vez de apertar o cerco, um líder emocionalmente inteligente cria um espaço onde os outros podem liderar com confiança.
A inteligência emocional não significa evitar conversas difíceis ou ser excessivamente compreensivo. Pelo contrário, ela permite que os fundadores lidem com conflitos de forma construtiva, oferecendo feedback direto e tomando decisões difíceis sem dramas. Essa habilidade fortalece a empresa ao criar uma cultura de respeito mútuo e eficácia.
Empresas não crescem apenas em termos de estrutura ou receita. Elas também crescem no que diz respeito à liderança e à capacidade de adaptação. Fundadores que investem no desenvolvimento de sua inteligência emocional não apenas melhoram a própria capacidade de liderar, mas também garantem que a empresa seja escalável e resiliente.
