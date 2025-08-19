3 comandos do ChatGPT que podem economizar horas de trabalho na semana

Quem trabalha em ambientes de alta demanda já percebeu que o tempo virou recurso mais valioso. O ChatGPT, quando usado de forma estratégica, pode economizar horas em atividades repetitivas ou demoradas, liberando espaço para tarefas de maior valor.

O segredo não está apenas em “pedir ajuda”, mas em estruturar comandos claros e inteligentes que transformam a IA em um assistente de verdade. A seguir, veja três comando que podem te ajudar a economizar horas de trabalho semanais.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

1. Resumos rápidos de documentos longos

Prompt: “Resuma este texto em 5 pontos-chave, destacando apenas as informações mais úteis para [objetivo].”

Use em relatórios, artigos, reuniões gravadas ou materiais de estudo. Esse comando transforma páginas em insights claros em minutos.

2. E-mails prontos e personalizados

Prompt: “Escreva um e-mail profissional para [objetivo], em tom [formal ou amigável], com no máximo 200 palavras.”

Ideal para quem precisa responder mensagens todos os dias. Em segundos, você recebe um rascunho pronto que pode ser apenas ajustado antes do envio.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

3. Planejamento de tarefas da semana

Prompt:” Organize esta lista de tarefas em um cronograma semanal, priorizando prazos curtos e separando por blocos de tempo.”

Essa estrutura faz o ChatGPT virar um planejador automático, ajudando a organizar prioridades sem perder horas montando planilhas.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS