Inteligência artificial da Meta, o modelo Llama 4, deve ganhar recurso para reconhecer voz

A Meta quer que seu modelo de linguagem Llama 4 tenha capacidade de voz, informou o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Com isso, a dona do Facebook aposta em um futuro conversacional para inteligência artificial, em vez de agentes que se baseiam em comandos por textos.

A companhia também tem trabalhado para aumentar as fontes de receita para sua IA, em meio a competição contra outras empresas do setor, como a OpenAI e o Google. A expectativa é de que o Llama 4 seja lançado nas próximas semanas.

A empresa tem focado em construir uma tecnologia e um modelo de voz que faça parecer natural a conversa entre o assistente de IA e o usuário. Isso envolver permitir interrupções por parte do usuário, no lugar de um formato mais rígido de perguntas e respostas.

O Chief Product Officer (CPO) da Meta, Chris Cox, disse que o Llama 4 será um modelo "omni", com uma fala nativa, em vez de apenas traduzir voz em texto. Durante conferência da Morgan Stanley de tecnologia, mídia e telecomunicação, na quarta-feira, 5, o executivo afirmou: “Acredito que isso seja algo enorme para o produto de interface, a ideia de que você pode conversar com a internet e simplesmente perguntar qualquer coisa. Acho que ainda estamos assimilando o quão poderoso isso é”.

À medida que tenta assumir a liderança pela IA, a Meta busca formas de angariar receita com a IA. Uma das possibilidades é assinaturas premiums para sua assistente, capaz de ajudar em tarefas como fazer reservas em hotéis e restaurantes e criar vídeos. A companhia também está considerando adicionar anúncios pagos ou posts patrocinados na respostas dos agentes.

Concorrentes da Meta já contam com recursos de IA que funcionam a partir de voz. A OpenAI lançou seu modelo com voz no ano passado e focou em dar a ele diferentes personalidades. Já o Grok-3, IA do xAI de Elon Musk, entregou a alguns usuários ferramentas de voz no fim do mês passado.