A corrida contra o tempo é um negócio milionário para esta startup capixaba

A Spotx, fundada em 2020 em Vitória, Espírito Santo, nasceu para enfrentar um dos maiores problemas da logística no Brasil: a desorganização e a falta de transparência no transporte de cargas. Por meio de sua plataforma digital, a Spothub, a empresa conecta grandes indústrias a motoristas parceiros.

A empresa faz rastreamento em tempo real, notificações instantâneas sobre atrasos e informações detalhadas de cada etapa do transporte. Em um mercado marcado pelo improviso, a Spotx busca trazer precisão e controle.

Logística no Brasil: desorganização como regra

O transporte de cargas no Brasil depende de rodovias mal conservadas. Mais da metade das estradas pavimentadas do país apresenta condições inadequadas, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Além disso, o mercado é dominado por pequenos transportadores regionais. Isso cria dificuldades para grandes indústrias que precisam organizar e monitorar cargas em diferentes locais ao mesmo tempo.

“A indústria precisa saber onde está a carga, se houve algum atraso no percurso e quando ela chegará ao destino. Esse nível de controle é raro no Brasil, e nosso sistema resolve essa lacuna”, diz Zenilton Oliveira, um dos fundadores da Spotx ao lado de Antônio Salomão.

Com a Spothub, a Spotx permite que empresas acompanhem o transporte de mercadorias em tempo real, identifiquem possíveis problemas no trajeto e ajustem rotas para evitar prejuízos. Além disso, o sistema conecta as cargas ao motorista mais próximo e qualificado, eliminando o desperdício de tempo e otimizando o uso dos veículos.

A origem da Spotx

Salomão e Oliveira, engenheiros de produção, iniciaram a parceria em 2018 com a fundação da Pro Ativa Logística. Durante esse período, perceberam que o setor sofria não só com atrasos nas entregas, mas também com a falta de informações básicas sobre o transporte.

“O problema não era só a demora. As empresas não sabiam onde estavam suas cargas e o que acontecia no trajeto. Esse era o ponto que precisava ser resolvido”, afirma Oliveira, COO da Spotx.

Após venderem a Pro Ativa, os sócios decidiram investir no desenvolvimento de uma solução tecnológica que atacasse diretamente essa falha. Com recursos próprios, contrataram engenheiros de software e lançaram a Spothub. A plataforma conecta motoristas e indústrias em um único sistema, permitindo que as empresas acompanhem o transporte de ponta a ponta.

Crescimento sólido e clientes de peso

Desde o início, a Spotx atraiu grandes indústrias como Suzano, Weg e Eldorado. Com cerca de 60 mil motoristas cadastrados, a startup realiza mais de 350 fretes mensais. Quando uma empresa solicita o transporte, a plataforma localiza o motorista mais próximo e verifica sua qualificação. Em menos de uma hora, a carga já está a caminho.

“Somos como um Uber da logística. Localizamos o motorista ideal, conectamos a carga e garantimos que o cliente saiba exatamente onde está sua mercadoria”, diz Salomão.

O modelo de negócios é simples: a Spotx cobra por cada transporte realizado. Além de organizar as operações, a Spotx ajuda as empresas a economizar. Com dados detalhados de rotas e trajetos, a plataforma ajusta o transporte para evitar congestionamentos, reduzir o consumo de combustível e diminuir custos operacionais.

Esse formato permitiu um salto no faturamento, que foi de R$ 400 mil no primeiro ano para R$ 13,5 milhões em 2022. Em 2023, a empresa teve receita operacional líquida de R$ 18,5 milhões, alta de 63,3% em 12 meses.

Por causa do resultado, em 2024, a Spotx foi incluída no ranking EXAME Negócios em Expansão que reconhece as empresas que mais cresceram no Brasil em 2023.

Problemas críticos, soluções práticas

O mercado de logística brasileiro enfrenta desafios que parecem impossíveis de resolver, mas a Spotx mostra o contrário. A falta de visibilidade, a dificuldade de encontrar transportadores confiáveis e o desperdício de recursos são alguns dos principais problemas enfrentados pelas indústrias.

A Spothub conecta indústrias a motoristas, elimina a dependência de intermediários e organiza todo o processo em uma plataforma acessível e intuitiva. Cada carga é rastreada em tempo real, desde a coleta até a entrega.

Para os motoristas, a parceria com uma Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete garante adiantamento de 70% do valor no início do transporte, com o restante pago ao término, o que facilita o fluxo de caixa e oferece mais segurança.

Outro diferencial é a capacidade multimodal da Spotx. A empresa não se limita ao transporte rodoviário. Quando necessário, combina diferentes modalidades, como transporte aéreo, garantindo entregas rápidas e eficientes.

O futuro da Spotx

Após três anos de crescimento acelerado, a Spotx agora mira novos horizontes. A empresa busca ampliar sua atuação com contratos de longo prazo e transporte de cargas especiais. Também está desenvolvendo ferramentas baseadas em inteligência artificial para calcular fretes com maior precisão e identificar motoristas ainda mais adequados.

Além disso, a Spotx adota medidas para reduzir o impacto ambiental do transporte. Conectar cargas a motoristas próximos diminui as distâncias percorridas, economizando combustível e reduzindo emissões de gases poluentes.

“Queremos usar a tecnologia para transformar a logística. Nosso objetivo é melhorar o transporte de mercadorias no Brasil, simplificar processos e reduzir custos para as indústrias”, diz Salomão.

Com tecnologia própria, um modelo de negócios eficiente e foco no cliente, a Spotx está mudando o cenário logístico brasileiro. Cada entrega feita com eficiência e transparência reforça a posição da startup como um dos nomes mais relevantes do setor. “Nosso trabalho é simples: reduzir as dores das indústrias e garantir que suas operações sigam o planejado”, afirma Oliveira.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.