Como escolher uma boa franquia para investir? Veja 7 pontos para analisar antes de empreender

Investir numa boa franquia pode ser uma excelente oportunidade para empreender e alcançar o sucesso no mundo dos negócios, especialmente se você estiver interessado em ingressar num ramo de atividade no qual não tem experiência. Porém, é preciso saber escolher uma franquia que esteja de acordo com suas características, interesses, objetivos e possibilidades.

Até aí, nenhum grande segredo. Mas... como escolher uma franquia assim? Meus quase 40 anos trabalhando nesse mercado me ensinaram alguns pontos que você não pode negligenciar, no processo de seleção da franquia na qual vai investir seu tempo, seu dinheiro, sua energia:

1. Conheça a si mesmo

Antes de sequer começar a procurar uma franquia para chamar de sua, é fundamental que você faça uma autoanálise honesta, identificando seus interesses, suas habilidades e suas aversões. E também sua capacidade de investimento. Optar por uma franquia verdadeiramente alinhada com você aumentará suas chances de sucesso.

2. Pesquise o mercado

Existem, no mercado brasileiro, mais de 3.000 franquias, dos mais diferentes segmentos, nas quais você pode investir. Avalie quais os setores mais promissores e, dentro destes, quais estão mais de acordo com seus interesses e suas possibilidades.

3. Investigue as marcas que sejam do seu interesse

Pesquise a reputação e o histórico de cada empresa franqueadora à qual esteja pensando em se vincular. Quem está por trás dela? Há quanto tempo está no mercado? Como sua rede vem crescendo (ou encolhendo) nos últimos anos? Qual seu posicionamento em relação aos concorrentes? Quais seus diferenciais?

4. Analise o suporte oferecido pela franqueadora

O que ela oferece a seus franqueados, em termos de manuais, capacitação, consultoria continuada, etc? Com qual equipe conta para dar suporte à rede? Oferece suporte em marketing e gestão?

5. Aspectos financeiros do negócio

Quanto você terá que investir para implantar e colocar em marcha a sua franquia? Esse valor inclui o que? A taxa de franquia está incluída nele? E o capital de giro de que você vai necessitar até que o negócio atinja seu ponto de equilíbrio? Qual é uma perspectiva realista de faturamento mensal do negócio? E quais despesas ele terá que bancar? Quanto tempo o valor investido vai levar para retornar, sem que você tenha que se desfazer do negócio? Projete, com os dados que apurar junto à franqueadora, um fluxo de caixa do negócio. E confira com os franqueados com quem conversar se ele é realista.

6. Conte com um bom advogado

Consulte um advogado que entenda de franquia e seja da sua confiança e peça a ele que revise o modelo de contrato, a Circular de Oferta de Franquia e demais instrumentos legais que a franqueadora lhe forneça. Você precisa ter clareza do que esses instrumentos dizem e dos compromissos que estará assumindo ao firmar o contrato. Saiba que, depois, você não poderá alegar que não sabia que estava se obrigando a isso ou àquilo. Assinou, tá assinado!

7. Converse com quem já é franqueado

Considero esta a medida mais importante de todas as que estou lhe sugerindo: visite (de preferência, nas respectivas franquias) e converse pessoalmente, cara a cara, com um número razoável de franqueados (6, 8, ou mais) de cada uma das marcas de seu interesse. A ideia é saber deles se a franqueadora entrega tudo o que promete e, acima de tudo, se eles, caso pudessem voltar no tempo, tornariam a adquirir a mesma franquia, da mesma forma, nas mesmas condições, ou fariam algo diferente. Não se preocupe: de forma geral, eles costumam se abrir e responder tudo o que você perguntar.

Seguindo os passos que recomendo aqui, você elevará muito suas chances de sucesso, colocando-se em melhores condições de escolher uma franquia para investir e empreender que se adeque ao seu perfil.

Lembre-se de que sua escolha deverá ser cuidadosa e consciente, baseada em análises sólidas, não em achismos. Não pressuponha nada, questione, verifique, cheque tudo.

Como eu sempre recomendo, investigue muito, antes de investir.

