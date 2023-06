Carrefour lança franquia de R$150 mil para disputar mercado com a Oxxo

O Carrefour anunciou sua estreia no mercado de franquias brasileiro de olho na disputa no varejo de proximidade. O modelo de minimercados Carrefour Express, que está no Brasil desde 2014 e hoje tem 151 lojas em São Paulo, agora vai contar com três modelos de franquias com investimento inicial a partir de R$ 150 mil. O lançamento oficialmente será realizado nesta quarta-feira, 28, na ABF Franchising Expo.

O mercado de proximidade está em um ritmo acelerado de expansão (e disputa) no Brasil. O conceito tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionado pela pandemia e pela maior busca por experiências de compra personalizadas.

Conhecida pela rápida expansão e conversão de bandeiras, a rede Oxxo lidera o varejo de proximidade. A rede criada pela joint venture do grupo mexicano Femsa e Raízen, chegou no país há três anos e já conta com 325 unidades A expectativa é abrir mais 210 unidades até o fim do ano.

Modelos de franquia do Carrefour Express

O Carrefour já trabalha com franquias em outros países. No Brasil, as franquias do Carrefour Express terão três modelos disponíveis com investimento inicial a partir de R$ 150 mil:

Lojas de rua e centros comerciais

Unidades com características de consumo de proximidade;

Unidades implantadas em condomínios residenciais para atender a demanda de moradores e prestadores de serviços;

Unidades implantadas em conjuntos empresariais para atender a demanda dos colaboradores e prestadores de serviços que ali atuam;

As novas lojas são uma evolução do modelo atual e podem variar entre 15 e 200 metros quadrados.

O minimercado oferta cerca de três mil itens, como alimentos perecíveis e alimentos prontos, bebidas, padaria, frutas e legumes selecionados. O Carrefour destaca que o abastecimento diário das franquias será feito pelo próprio grupo.

Assim com outras redes do varejo de proximidade, o grupo também quer trabalhar com a conversão de bandeiras. Nesse formato, minimercados prontos podem se tornar uma franquia do Carrefour Express.

“Ser franqueado do Carrefour Express é uma oportunidade única de fazer parte da maior rede varejista do Brasil, que irá oferecer todo o suporte e expertise tanto na parte operacional quanto comercial. Além de ser um movimento importante para a companhia, permitindo a expansão do nosso negócio em parceria com os franqueados”, diz João Edson Gravata, Diretor Executivo de Proximidade do Grupo Carrefour Brasil.

