É hora da promoção! Confira 7 dicas para preparar um saldão pós-Natal no seu negócio

Passado o Natal, o comércio em geral se prepara para as liquidações de início de ano, quando é hora de liberar o estoque e abrir espaço para os próximos meses. Mas é preciso ficar atento e escolher a melhor estratégia para conceder descontos e precificar os produtos durante as promoções.

Conhecer os custos envolvidos, a percepção de valor dos clientes e o preço praticado pelos concorrentes são iniciativas fundamentais nessa trajetória.

Veja sete dicas para ajudar o empresário a se organizar durante esse período de queima de estoque e alavancar as vendas:

Relação de produtos

Separe os itens por categorias, de acordo com as vendas – as que tiveram mais ou menos saída no Natal, maior ou menor rentabilidade. Mas preste atenção: nem sempre os mais vendidos são os rentáveis e vice-versa. Essa análise é essencial para a apuração dos custos.

Escolha do público-alvo

Ao planejar as promoções, defina qual é o seu público-alvo e defina estratégias para chegar até ele. É um passo importante para delimitar gastos com propaganda e marketing, que compõem a precificação dos produtos em promoção.

Apure os custos do produto

Esse cálculo inclui custo dos insumos, das compras dos produtos para revenda, da mão de obra, dos impostos e gastos operacionais, das comissões etc. A apuração correta desses custos será o ponto de partida para fazer os preços promocionais.

Capacidade de desconto

A definição de um percentual de desconto dependerá de quais itens da composição da precificação deverão ser ajustados, sem prejudicar o fluxo de caixa da empresa.

Ajuste as margens

Este é o único item dentro da composição de um preço de venda que se trabalha com expectativa. Ou seja, no momento da precificação, o empresário estima um percentual de lucro e ele pode ser variável, enquanto os demais componentes da precificação são repasses obrigatórios para a cobertura de custos e despesas.

Fique de olho no mercado

Deve fazer parte da estratégia dos pequenos negócios conhecer quem são seus concorrentes. Avalie o preço praticado por eles, como fazem promoções e isso dará uma boa noção de como decidir os preços dos seus produtos.

Crie pacotes de produtos

Uma forma de facilitar a precificação e aumentar o ticket médio de compras do cliente, além de movimentar o estoque, é trabalhar com mais de um item em um pacote fechado com produtos que se complementam, fazendo a venda conjunta por um preço único.