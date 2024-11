Mais de 75% irão parcelar compras da Black Friday, diz pesquisa

A Black Friday deste ano será em 29 de novembro. Tradicional data do calendário de compras nos EUA, o modelo passou a ser replicado no Brasil nos últimos anos e agora já foi incorporado ao nosso varejo.

Com desemprego e inflação em baixa, mas com juros subindo, como será o comportamento do consumidor brasileiro nesta Black Friday? A administradora de cartões de crédito DM levantou alguns dados a respeito:

56% dos entrevistados disseram que irão fazer compras nesta BF

35,6% irão comprar tanto nos canais digitais quanto nas lojas físicas

66,6% irão decidir comprar no momento de ver as ofertas

75,8% irão parcelar as compras no cartão de crédito

71,6% se dizem mais atraídos na Black Friday pelos preços baixos e descontos

53,4% deve comprar eletrodomésticos nesta BF

37,7% pretendem gastar mais de R$ 1000 nesta Black Friday

49,8% acreditam que nem sempre o desconto oferecido é vantajoso

88,1% monitoram os preços antes da Black Friday

Procon-SP reforça ações de atendimento para a Black Friday

Com a chegada de mais uma edição da Black Friday, o Procon-SP intensifica as ações de atendimento aos consumidores e a fiscalização de preços neste mês de novembro. Para reforçar a orientação, o órgão instalou postos de atendimento em bairros da capital e no interior do estado, além de monitorar desde outubro o preço de 60 produtos em mais de dez lojas online.

A ideia é verificar se os valores não estão sendo inflacionados para, depois, aplicar descontos aparentes durante a Black Friday.