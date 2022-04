5 lições de Lewis Hamilton sobre liderança e sucesso

Comprometimento e disciplina devem ser parceiros inseparáveis para se alcançar algum sucesso na vida profissional. Essa é a opinião do piloto Lewis Hamilton, um dos atletas de maior destaque da atualidade. De passagem pelo Brasil, o heptacampeão de Fórmula 1 dividiu suas opiniões sobre carreira, liderança e perseverança nesta quarta-feira, 13, durante o segundo dia do VTEX Day, um dos principais eventos de varejo digital do mundo.

Para Hamilton, concessões independem do momento profissional, e até mesmo no auge da carreira ainda é preciso colocar na balança determinados sacrifícios para chegar a lugares mais altos. "Mesmo agora, ainda faço sacríficios. É parte da jornada", disse. Em seu discurso, o piloto compartilhou detalhes de sua carreira, vida pessoal e aspirações para o futuro. Veja, abaixo, cinco lições de liderança de Lewis Hamilton para quem quer alcançar o sucesso.

Equilíbrio entre paixão e disciplina

O amor pela profissão e o comprometimento, para Hamilton, devem andar lado a lado. Mesmo com talento e aptidão para qualquer profissão, uma dose de disciplina é determinante para ir adiante. "Se não houver paixão e comprometimento, é impossível alcançar qualquer objetivo final".

Sacrifícios são necessários

Em relação aos sacríficos feitos ao longo da carreira, Lewis conta que tinha problemas na escola e o esporte chegou a prejudicar seus estudos. "Acabei não participando de tudo como crianças normais faziam, mas estava grato por que a corrida era onde queria estar". Hoje, ele conta que o desafios são outros, mas alguns tipos de concessões continuam sendo necessárias. "Mesmo agora, ainda faço sacríficios. É parte da jornada".

Acredite em si mesmo

As dúvidas sobre o potencial de conseguir alcançar algumas metas não é algo particular a quem está começando. Lewis diz que é um esforço contínuo manter a crença no próprio potencial. "Sempre me pego falando para mim mesmo que sou capaz e que vou conseguir", diz. A recomendação é sempre pensar positivo e desafiar a si mesmo. "Se você acreditar que algo não é possível, realmente será impossível".

É importante tomar riscos

Avançar na carreira é uma questão de tomar riscos e enfrentá-los para chegar na próxima etapa. O piloto afirmou que sair da zona de conforto a todo momento é um desafio constante, mas de extrema importância. "Se ficar em uma posição confortável, você está limitando a si mesmo", disse.

Seja um líder para o time

Inspirar o time sendo o próprio exemplo de liderança e resiliência é o primeiro passo para engajar um grande grupo. Lewis diz que, na Mercedes (equipe da qual faz parte) são pelo menos 3.000 engenheiros. Manter todo esse pessoal satisfeito e determinado a dar o melhor de si não é tarefa fácil. Sendo assim, o papel do líder, segundo ele, é de permitir erros e manter a vontade de vencer sempre em alta. "Nossa política é de não proibir erros, e incentivar o desafio", afirmou. “Não é fácil lidar com tantas pessoas e com tantas expectativas, mas pensamos sempre em vencer em conjunto, em estratégias que vejam o todo".