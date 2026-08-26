Na 4ª edição do Asaas Connect, a meta é fazer o empresário sair ‘melhor do que entrou’

São Paulo vai receber uma nova edição do maior evento B2B do Brasil. É o Asaas Connect, que chega à sua quarta edição em 14 de outubro, no Transamérica Expo Center, na zona norte da capital.

O evento, promovido pela plataforma de gestão e operação financeira Asaas, é voltado para empresários, donos de PMEs, tomadores de decisão em áreas de finanças de companhias, especialistas do mercado financeiro e pessoas buscando tecnologias para alavancar seus negócios. A expectativa é reunir mais de 3 mil participantes – o triplo da primeira edição, em 2023.

A programação é um dos principais diferenciais do encontro, reunindo nomes como Karla Marques, vice-presidente executiva da Cimed, João Branco, ex-VP de Marketing do McDonald's, e a jornalista Fernanda Gentil.

“Existe um cuidado muito grande na curadoria para que não seja usada uma tecnicidade muito grande, que sejam temas que vão auxiliar na gestão desses negócios e que vão contribuir para a operação”, explica Júnior Beltrão, CRO do Asaas.

Sair "melhor do que entrou"

Para Beltrão, o objetivo do Asaas Connect é que cada visitante saia com algo prático, seja conhecimento, seja uma solução concreta para um problema do negócio.

"O grande desejo é que todos os empresários saiam melhores do que entraram, seja pelo conhecimento que obtiveram com painéis, seja porque tiveram acesso a uma solução prática que vai ajudar no dia a dia ou porque encontraram um parceiro de negócios importante para a operação" Júnior Beltrão, CRO do Asaas

O networking entra para somar a esse propósito. Enquanto boa parte dos eventos de negócios deixa o relacionamento por conta do esforço individual de cada participante, o Asaas Connect vai além. “Temos mecanismos e tecnologia para conectar profissionais e empresas, e dali saem boas relações comerciais. Já surgiram dezenas de negócios nesse sentido dentro dos nossos eventos”, afirma Beltrão.

No dia do evento, o time do Asaas mapeia os interesses de marcas parceiras e visitantes para promover aproximações direcionadas, o chamado matchmaking, reduzindo o acaso e aumentando a chance de negócios reais.

Por que São Paulo

A escolha da capital paulista como sede tem uma explicação geográfica. O Asaas nasceu em Joinville, fora do eixo Rio-São Paulo, mas boa parte de sua base de quase 300 mil clientes está concentrada no Sudeste. “Entendemos que São Paulo seria uma ponte bastante relevante para nos aproximarmos desse mercado", explica o CRO.

Mais do que uma vitrine, o evento funciona como termômetro de relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, além de palco para novidades de produto e parcerias estratégicas construídas ao longo do ano. “É o ponto de encontro para líderes de hoje e do futuro se conectarem por meio de ideias, aprendizados, estratégias e negócios”, diz Beltrão.

Serviço

Asaas Connect 2026

Data: 14 de outubro de 2026, das 14h às 22h

Local: Transamérica Expo Center, São Paulo (SP)

Ingressos e programação completa: asaasconnect.com

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