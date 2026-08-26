EXAME Negócios em Expansão 2026 reúne 491 empresas e anuncia vencedoras nesta quarta-feira

O Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026, o NEEX, revela nesta quarta-feira, 26, as empresas brasileiras que mais se destacaram pelo crescimento de receita no último ano. A premiação será realizada a partir das 15h, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, e reunirá empresários, executivos e lideranças do mercado.

Realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, do mesmo grupo de controle da EXAME, o Negócios em Expansão chega à quinta edição com números recordes. Ao todo, 838 empresas se inscreveram para participar do anuário, alta de 15% em relação a 2025.

Após a análise dos critérios do prêmio, 491 empresas foram selecionadas, 21 a mais do que na edição anterior. Juntas, elas alcançaram R$ 42 bilhões em receita operacional líquida em 2025, avanço de 32% sobre 2024.

Durante o evento desta quarta-feira, serão divulgadas as posições das 491 empresas no ranking e as três primeiras colocadas de cada uma das sete categorias da edição de 2026.

O que será divulgado no NEEX 2026

O ranking considera principalmente o crescimento percentual da receita operacional líquida entre 2024 e 2025. Para permitir a comparação entre negócios em estágios semelhantes, as companhias são divididas de acordo com o tamanho da operação.

Em 2026, o ranking ganhou uma nova categoria, para negócios com receita entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão.

As sete categorias desta edição são:

Novatas;

R$ 2 milhões a R$ 5 milhões;

R$ 5 milhões a R$ 30 milhões;

R$ 30 milhões a R$ 150 milhões;

R$ 150 milhões a R$ 300 milhões;

R$ 300 milhões a R$ 600 milhões;

R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão.

Além da divulgação do ranking, o encontro terá uma programação voltada a empreendedorismo, gestão, inovação e crescimento dos negócios.

OpenAI, ElevenLabs e Cimed estão entre as atrações

A programação começa às 15h, com o Papo de Empreendedor, uma série de conversas com executivos e lideranças do mercado sobre os desafios de construir e expandir empresas.

Entre os nomes confirmados estão João Adibe, presidente da Cimed, e Karla Marques Felmanas, vice-presidente da companhia.

O evento também terá Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI; Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs no Brasil; Luiz Calainho, co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp; e Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual Empresas.

Além das conversas no palco e da cerimônia de premiação, o NEEX terá espaços de interação entre empresários e executivos de companhias em diferentes estágios de crescimento, além de um coquetel de encerramento.

Quinta edição do Negócios em Expansão

Criado para reconhecer empresas privadas brasileiras em trajetória de crescimento, o Negócios em Expansão chega em 2026 à sua quinta edição.

Além da publicação do ranking, as histórias das empresas selecionadas são acompanhadas ao longo do ano pela equipe de jornalistas da EXAME e reunidas em uma página especial do projeto.

Cada uma das 491 empresas selecionadas tem direito a um ingresso cortesia para o evento. Nesta edição, o encontro também é aberto a representantes de empresas que não fazem parte do ranking, mediante a compra de ingresso.

O NEEX 2026 acontece nesta quarta-feira, 26 de agosto, a partir das 15h, no BTG Pactual Hall, em São Paulo.

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