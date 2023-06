25 franquias de serviços para empreender com investimento a partir de R$ 2.500

O setor de serviços está em expansão e empreender com franquias desse segmento pode ser uma oportunidade vantajosa. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias tiveram um crescimento significativo no primeiro trimestre de 2023, com uma receita de R$ 50 bilhões, 17,2% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse aumento recorde é atribuído principalmente à retomada da demanda por serviços. Além disso, as franquias de serviços oferecem diversas vantagens, como:

Investimento inicial baixo;

Alta demanda;

Flexibilidade operacional;

Se você está interessado em investir em uma franquia de serviços, há várias opções disponíveis no mercado. A seguir, conheça 25 franquias de serviços:

1. Gigatron Franchising

A rede se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente no que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP - a marca impulsionou sua entrada no franchising em 2012 e hoje oferece três modelos de negócios.

Investimento inicial: A partir de R$ 2,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil a R$ 9,4 mil

Tempo de retorno: 1 a 12 meses

2. Torky

A franquia de reparo de instrumentos musicais de corda tem um modelo de negócio chamado Case Torky, que nada mais é que uma mala reparadora. Com ela, o franqueado tem à sua disposição 50 ferramentas para a realização de cerca de 70 diferentes serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica. Após passar por um treinamento intensivo, o franqueado realiza o trabalho diretamente no espaço do cliente.

Investimento inicial: R$ 18,8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 8 mil

Tempo de retorno: 12 a 15 meses

3. Vaapty

Fundada em 2020, a Vaapty veio para revolucionar o mercado de compra e venda de automóveis usados. Com um banco de dados que reúne mais de 15 mil compradores em todo o Brasil, o sistema com inteligência artificial da Vaapty atravessa as barreiras geográficas, conseguindo a melhor negociação para a venda do veículo ofertado em um curto prazo de tempo e com pagamento feito na hora ao cliente. A empresa promete uma venda quase instantânea, com tempo médio estipulado em 40 minutos. A franquia está espalhada pelo país através de mais de 90 unidades, operando em três modelos de negócios – Trader, Box e Store.

Valor de investimento: A partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 90 mil

Tempo de retorno: 7 a 14 meses

4. Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônico que surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores. Com foco em PMEs e MEIs, a Ceopag reúne os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos. Presente em 24 estados, 250 cidades e com mais de 600 franquias, a marca oferece um atendimento humanizado e presencial através de sua rede de franquias, com produtos de alta tecnologia digital.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10.250,00

Tempo de retorno: 12 meses

5. Acuidar

A rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com as opções de diárias avulsas e planos mensais. Além de cuidadores de idosos, seu destaque se deve a disponibilidade de profissionais que atendem bebês, crianças e adultos, com ou sem necessidades especiais. Essa opção gera para o franqueado um faturamento mensal de R$60 mil após 12 meses e R$ 300 mil após 36 meses, além de lucro médio mensal de 15% a 30% de acordo com o modelo empregado e a região de atuação.

Investimento inicial: A partir de R$ 24 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Tempo de retorno: 6 a 15 meses

6. Sonhagro

É uma rede de franquias especializada em consultoria de crédito rural para pequenos, médios e grandes produtores. A empresa conta com 53 unidades e dá suporte na documentação, além de entrar em contato com os bancos para realizar o financiamento de maneira rápida e mais prática para o cliente.

Investimento inicial: A partir de R$ R$ 24.940,00

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Tempo de retorno: 4 a 12 meses

7. Stuqui Projetos

A Stuqui Projetos é uma rede de franquias criada especialmente para engenheiros e arquitetos. Um dos grandes diferenciais da rede é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque a marca possui parceria com diversos bancos que redirecionam seus clientes para os franqueados. A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias. As franquias da Stuqui Projetos não precisam de funcionários pois o próprio franqueado executa o projeto, contando com o suporte da franqueadora para eventuais dúvidas.

Investimento inicial: R$ 25,4 mil

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Tempo de retorno: 3 meses

8. Acquazero Eco Wash

A Acquazero é uma rede mineira especializada em limpeza ecológica. No mercado há 14 anos, é a maior franquia do segmento e oferece cerca de 20 tipos de serviços automotivos. Além disso, atua com a limpeza, higienização e impermeabilização de estofados residenciais e limpeza para embarcações e carro-forte. A Acquazero possui três modelos de negócio, entre delivery e loja física.

Investimento inicial: A partir de R$ 25.600

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil a R$ 70 mil

Tempo de retorno: 6 a 24 meses

9. Mary Help

Primeira franquia do setor de intermediação de diaristas, a Mary Help faz quase 700 mil diárias por ano, distribuídas entre as suas 155 unidades franqueadas. Considerada a marca mais rentável do seu segmento, oferece os mais variados serviços domésticos, além de aproximar, de forma gratuita, profissionais como pedreiros, eletricistas, pintores etc. de quem precisa fazer serviços e reparos. Atende cidades de 30 mil a 70 mil habitantes.

Investimento inicial: A partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Tempo de retorno: 12 a 14 meses

10. Doutor Sofá

A Doutor Sofá é uma rede especializada em limpeza de estofados em geral que nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal. A marca reúne mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional em Espanha, Estados Unidos, Portugal, Uruguai e, em breve, na Inglaterra.

Investimento inicial total: a partir de R$ 32 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Tempo de retorno: 6 meses

11. Getpower Solar

A marca nasceu em Vitória (ES) a partir da união de cinco sócios com expertise no setor de energia fotovoltaica. A rede vende sistemas de painéis solares para geração de energia elétrica, possibilitando a redução de até 95% na conta de luz através de uma fonte de energia limpa, com menos impacto ambiental. Em 2022, a empresa migrou para o mercado de franchising com modelo de negócio home office.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 267 mil

Tempo de retorno: 6 meses

12. SPA Express

De origem paraibana, a rede SPA Express é uma microfranquia home-based que atende em domicílio e se tornou uma das maiores do país. A empresa oferece serviços de drenagem linfática corporal e facial, massagens relaxantes com técnicas exclusivas, drenagem para idosos, cuidados para gestantes e tratamentos estéticos para o pós-operatório.

Investimento inicial: A partir de R$ 46,2 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Tempo de retorno: 10 e 14 meses

13. Vazoli

A Vazoli é uma rede de soluções financeiras e possui mais de 100 unidades distribuídas em mais de 20 estados do Brasil. Os clientes da Vazoli têm à sua disposição as melhores oportunidades para adquirir produtos como crédito pessoal, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, financiamento de veículos, crédito imobiliário, seguros e consórcio.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Tempo de retorno: 8 a 15 meses

14. Freshy Clean

A Freshy Clean é uma rede de franquias de limpeza com foco em Portugal. Na prática, o franqueado realiza a gestão da equipe de limpeza. Não é necessário que o franqueado faça o comercial da sua unidade, pois a franqueadora já entrega clientes aos seus franqueados. Com renda recorrente, a marca foca em brasileiros que desejam empreender no mercado português.

Investimento Inicial: R$ 52.845,00

Faturamento médio mensal: R$ 140.298,00

Tempo de retorno: 13 meses

15. Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito e em processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de apresentação de recursos e garantir soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente, possui 42 unidades em operação.

Investimento inicial: A partir de R$ 92,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Tempo de retorno: 6 a 16 meses

16. Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico e que oferece o método patenteado e certificado desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. A franquia conta com 350 operações no Brasil, além de três nos Estados Unidos e uma na Espanha com a bandeira de Best Shape.

Investimento inicial: a partir de R$ 121,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 83,3 mil

Tempo de retorno: 6 a 12 meses

17. Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online. Em 2023, a rede estima alcançar R$ 13 milhões de faturamento e 1.200 unidades.

Investimento inicial: A partir de R$ 199 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$30 mil

Prazo de retorno: 18 meses

18. Saúde Livre Vacinas

A Saúde Livre é uma franquia de vacinação que atua há mais de 10 anos no mercado. A empresa acredita na saúde preventiva como um pilar fundamental para uma vida plena e saudável. Por isso, a Saúde Livre oferece um atendimento de qualidade e seguro para seus clientes, sempre buscando inovar e se manter atualizada com as melhores práticas do setor.

Valor de investimento:R$ 188 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil a R$ 150 mil

Tempo de retorno: 12 meses

19. Royal Face

É a maior rede de harmonização facial, com mais de 250 unidades em operação. A empresa, fundada pela dentista Andrezza Fusaro, tem como sócios embaixadores a atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa. Recentemente, a rede teve um aporte do principal grupo de investimentos em franquias do país, pertencente a José Carlos Semenzato.

Investimento inicial: A partir de R$ 169 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 a R$ 150 mil.

Tempo de retorno: 14 a 20 meses

20. Instituto Gourmet

O Instituto Gourmet, rede líder em empreendedorismo gastronômico no Brasil, possui diversos cursos de curta ou longa duração e flexibilidade de horários, focando na interação do aluno e na aprendizagem para uma formação profissional completa. O Instituto Gourmet possui mais de 140 franquias em todo país. Os cursos unem a praticidade da cozinha à dedicada arte da gastronomia, tanto para os interessados nesse setor, que vem crescendo a cada dia no país, quanto para aqueles que fazem da cozinha um momento de descontração e hobby.

Investimento inicial: A partir de R$ 193 mil

Faturamento médio mensal: A partir de R$ 55 mil

Tempo de retorno: 19 meses

21. Laav

A Laav é uma rede de oficinas de funilaria, pintura e estética automotiva, oferecendo serviços de forma descomplicada e eficiente com ênfase no cuidado ao cliente. A empresa disponibiliza uma ampla gama de serviços, incluindo funilaria, pintura, martelinho de ouro, polimento, higienização do interior, vitrificação e cristalização de pintura, hidratação de couro, descontaminação de vidros e oxi-sanitização. Atualmente, soma 27 unidades em operação e mais 8 em implantação, totalizando 35 pontos na região metropolitana de São Paulo, ABC Paulista, interior de São Paulo e outros estados como Minas Gerais e Paraná.

Investimento inicial: R$ 198 mil

Faturamento médio mensal: R$100 mil

Tempo de retorno: 18 a 24 meses

22. Inovahouse

Focada no ramo de Casa e Construção, a rede é a responsável pela industrialização do sistema light steel frame no Brasil. Com isso, as franquias conseguem entregar uma casa pronta em 30 dias e agilizar outros serviços de construção.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 500 mil

Tempo de retorno: 6 meses

23. Oral Sin

Fundada em 2004, no Paraná, a Oral Sin é a maior rede de franquias de implantes dentários do país e, desde 2009, atua no segmento de franquias. Pioneira na adoção de tecnologias digitais ligadas à odontologia, além dos implantes, a rede também oferece tratamentos com próteses dentárias, estética dental, toxina botulínica e enxerto ósseo através de um atendimento odontológico de excelência com flexibilidade no pagamento – que promove o melhor custo-benefício do mercado.

Investimento inicial: A partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: A partir de R$ 115 mil

Tempo de retorno: 18 meses

24. Maislaser

A rede de depilação a laser, que possui a apresentadora e modelo Ana Hickmann como sócia, está no mercado do franchising há cinco anos e já possui mais de 300 unidades no Brasil. Além do serviço de remoção de pelos, a marca possui tratamento de rejuvenescimento facial.

Investimento inicial: R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Tempo de retorno: 18 a 24 meses

25. Oral Brasil

Criada em 2015 em Canoas (RS), a Oral Brasil entrou para o franchising em 2019 com foco na classe média alta. A franquia tem como o seu carro-chefe o implante, mas também conta com serviços como lentes de contato em porcelana, aparelhos invisíveis (invisalign) e harmonização orofacial. Por vender o tratamento mais completo no mercado ao paciente, a rede possui um dos maiores ticket médio do país, em torno de R$ 9 mil.