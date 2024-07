20 franquias baratas para empreender em cidades do interior a partir de R$ 6.998

A expansão das franquias pelo Brasil inclui a chegada de diversas franqueadoras pela primeira vez em cidades do interior. Com modelos menores (e mais baratos), as marcas têm buscado se consolidar fora das capitais.

É o que mostra o ranking das 30 Maiores Cidades em crescimento de unidades da ABF. Segundo estudo publicado no ano passado, houve um aumento significativo no número de operações de redes de franquias nas cidades do interior e também naquelas que não são capitais. Dos 30 municípios listados, 12 deles não são capitais. Além disso, a pesquisa revelou que, enquanto houve uma variação de 21,1% no número de unidades nessas 12 cidades, nas 18 capitais listadas, esse índice foi de 17,6%.

Para quem pensa em empreender com franquias em cidades do interior, conheça redes que querem crescer fora das capitais.

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com mais de 50 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Retorno do investimento: até 6 meses

Rap Chef

Fundada por Israel Matias, a Rap Chef é uma rede de franquias de marmitas ultracongeladas. Com sede em São Paulo, a empresa começou sua jornada com uma linha fitness e, após uma fase de reinvenção, expandiu-se para um modelo de franquia bem-sucedido, contando hoje com mais de 500 freezers distribuídos por todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 20,9 mil

Faturamento médio mensal: entre R$10 mil e R$50 mil

Tempo de retorno: 6 a 12 meses

SmartCred

A SmartCred é uma rede de franquias de crédito e soluções financeiras. A proposta da empresa é trabalhar com crédito de forma inteligente, oferecendo mais de 300 produtos e serviços com foco em soluções financeiras em 360º para os seus clientes. O papel do franqueado é atuar no gerenciamento da operação. Toda a parte de contratação e estrutura é papel da franqueadora.

Investimento inicial: a partir de R$14,5 mil

Faturamento médio mensal: R$17 mil

Tempo de retorno: 3 a 6 meses

Energy+

Fundada em 2019, em Toledo no Paraná (PR), a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. A marca entrou para o franchising em 2023, e está atualmente com 7 operações, todas no sul do país, e prevê inaugurar em 2024, 36 unidades em todo o território nacional e faturar cerca de R$ 67 milhões.

Investimento inicial: R$ 120 mil (incluso taxa de franquia e instalações)

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Prazo estimado de retorno: 12 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos tem atualmente 28 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. Com um faturamento superior a R$ 19 milhões em 2023, a expectativa é comercializar mais 30 unidades. O modelo Smart é indicado para cidades com até 150 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 125 mil (incluso: taxa de franquia e instalações)

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Prazo estimado de retorno: 8 a 12 meses

Naval Fertilizantes

Criada em 2014, em Campo Novo do Parecis (MT), a Naval Fertilizantes é uma empresa especializada em produtos biológicos, nutrição e tecnologia de aplicação para as lavouras de soja, milho, milho pipoca, arroz, feijão, algodão, girassol, cana de açúcar e pastagens. A franquia é uma boa opção de investimento para cidades com um mínimo de agricultura.

Investimento inicial: R$ 83.100 (incluso taxa de franquia, instalações e capital de giro)

Faturamento médio: De R$ 1.5 milhão a R$ 2 milhões

Prazo estimado de retorno: A partir do sexto mês

Padrão Enfermagem

A Padrão Enfermagem é a ponte entre os profissionais da área de enfermagem e cuidadores com as famílias que precisam destes tipos de serviços. A empresa faz agenciamento de profissionais de enfermagem especializada em oferecer soluções em cuidados. O seu modelo Home Based, permite que o investidor atue de qualquer lugar, inclusive prestando atendimento em cidades pequenas.

Investimento inicial: R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. Ao todo, conta com mais de 400 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha. Atualmente, a empresa tem foco em cidades de até 50 mil habitantes. Dessa maneira, apresenta valores mais acessíveis para quem mora em cidades menores e deseja ingressar no ramo da beleza.

Investimento inicial: R$ 134.400 (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio: R$ 85 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Espetto Carioca

Arede de franquias Espetto Carioca tem um modelo Vending Machine, geladeira de autoatendimento que pode ser instalada em condomínios e clubes, por exemplo, a opção também atende as pequenas cidades dada a flexibilidade de espaço para a instalação e praticidade do produto comercializado: kit de espetinhos de churrascos limpos, congelados e temperados, prontos para o preparo.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil por máquina

Prazo estimado de retorno: de 12 a 18 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, que oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis. Está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai.

No formato home office, o franqueado comercializa produtos ultra congelados (refeições, sucos, lanches e sobremesas saudáveis sem glúten e lactose) por meio de aplicativos e parcerias comerciais.

Investimento total: R$ 6.998 (incluso taxa de franquia, estoque inicial, frete, sacolas, loja em aplicativo, agência de marketing e suporte operacional)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 4 a 8 meses

CredFácil

Maior ecossistema de serviços financeiros e seguros, com mais de 200 produtos, a CredFácil foi criada em Umuarama, interior do Paraná, em 2004. Atualmente com mais de 1070 unidades por todo o Brasil. A meta para 2024 é conquistar 1500 operações e faturamento de R$ 500 milhões. Além disso, a rede dispõe de quatro modelos de franquias, entre eles, o home office, que apresenta grandes vantagens para cidades pequenas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 19.997 mil no modelo home based (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo estimado de retorno: 3 a 6 meses

Minha Quitandinha

A startup de tecnologia em varejo Minha Quitandinha atua no modelo de franquia de minimercado autônomo funciona 24 horas por dia com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

O modelo de negócio da da rede pode ser instalado em espaços a partir de 2m², como salas, salões e containers, e as lojas podem ser adaptadas para atender diversos tamanhos de condomínios, inclusive em cidades interioranas de até 200 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (inclui taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: de 10 a 18 meses

Yes! Cosmetics

Rede totalmente vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics está presente no mercado há mais de 20 anos com itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais. Atualmente somam mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil. Entre os três modelos de negócio que possui, o cápsula da beleza apresenta grandes vantagens para cidades pequenas a partir de 10 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula (incluso taxa de franquia, estoque, equipamentos e sistema de frete).

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

Sua Hora Unha

Rede especializada em cuidados e embelezamento das unhas, a Sua Hora Unha, criada em 2018, tem como missão oferecer serviços de forma ágil e sem agendamento prévio. Atualmente somam mais de 40 unidades entre funcionamento e comercializadas. Para 2024, a projeção é chegar a 90 operações e faturamento de R$ 25 milhões. Dentre os três modelos de negócios que apresenta, o quiosque da marca é eficaz para cidades a partir de 80 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.648 mil no modelo quiosque (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Help Multas

Rede especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH, a Help Multas foi criada em União da Vitória/PR, em 2016. Atualmente a rede tem mais de 80 unidades entre funcionamento e comercializadas pelo Brasil. A meta para 2024 é conquistar 100 operações e faturar mais de R$ 22 milhões. A marca dispõe do modelo em formato loja compatível com cidades a partir de 60 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 119.900 (incluso taxa de franquia, comunicação visual e mobiliário informática)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento de microfranquia e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores supervisionados da América Latina. A rede conta com modelo de negócio para cidades até 50 mil habitantes. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio: a partir de R$ 70 mil

Prazo estimado de retorno: de 6 meses a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 490 unidades, oferecendo diversos serviços de limpeza. A rede possui modelos para cidades a partir de 30 mil habitantes e tem foco de expansão para municípios com essa população.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300 (incluso taxa de franquia, kit de equipamentos para limpeza profissional e primeira compra de uniforme)

Faturamento médio: R$ 45 mil

Prazo estimado de retorno: 14 meses

DoctorFit

Criada em 2012, a DoctorFit é um estúdio de treinamento personalizado, com uma metodologia inovadora, que une o melhor da ciência médica e da prática esportiva para oferecer uma experiência única de treinamento. Eles atendem desde gestantes até idosos com comprometimentos severos, crianças e atletas de alto rendimento. A marca foi fundada em Santa Catarina e oferece modelo de negócio para cidades a partir de 8 mil habitantes. A DoctorFit possui 62 unidades vendidas pelo país e até o final de 2024 planeja chegar a 100 franquias vendidas e 56 abertas.

Investimento inicial: R$ 90 mil (equipamentos, custo de infraestrutura, taxa de franquia inicial)

Faturamento médio: R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00

Prazo estimado de retorno: 16 a 20 meses

Borda & Lenha

Fundada em 2016, é a primeira rede de fast-pizza do Brasil e oferece no cardápio pizzas feitas com massa artesanal, que podem ter o sabor selecionado pelo consumidor a partir de mais de 25 opções de toppings. Com um modelo de negócio que assegura a redução da quantidade de equipamentos dentro das unidades, a diminuição do espaço das lojas e o controle dos custos de aluguel e de pessoal, a rede atende cidades a partir de 50 mil habitantes. No franchising desde 2019, a rede possui mais de 50 lojas em operação.

Investimento Inicial: a partir de R$ 105 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55 mil

Prazo estimado de retorno: até 18 meses

market4u

Fundado em 2020, é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Com modelo de negócio flexível, a rede atende de cidades grandes a cidades interioranas com até 100 mil habitantes, onde o foco são empresas e indústrias. Classificada pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a maior microfranquia do país, o market4u possui mais de 2 mil unidades em operação em 24 estados e no Distrito Federal.

Investimento Inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia para 5 lojas, câmeras, equipamentos e estoque inicial para a primeira loja)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo estimado de retorno: de 16 a 24 meses