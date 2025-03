Magalu (MGLU3) cai 4% após JP Morgan recomendar venda da ação

As ações do Magazine Luiza lideram as quedas no Ibovespa nesta quinta-feira, 6, após rebaixamento de recomendação pelo JP Morgan de neutro para venda. Perto das 11h50, as ações recuavam 4,12%, para R$ 6,98.

Segundo o banco, a alta alavancagem da companhia é um ponto de risco para o desempenho do papel em meio ao cenário de juros altos. O preço-alvo passou de R$ 11,50 para R$ 7,50 por ação, dado o potencial limitado de valorização.

"Ao atualizarmos nossas estimativas, identificamos riscos significativos de queda no lucro por ação (EPS) da empresa, com projeções do JPMorgan indicando reduções de -65%/-38% em relação ao consenso para 2025 e 2026. Esses riscos decorrem de alta alavancagem, juros elevados e demanda limitada por itens discricionários de alto valor", escreve o time do banco.

O time de analistas destaca que a concorrência com players de e-commerce puro continua intensa, com os concorrentes apresentando um "crescimento substancialmente superior" ao do Magazine Luiza.

Por isso, a equipe reduziu a estimativa de lucro por ação para 2025 e 2026 em aproximadamente 75% e 55%, respectivamente. Pelos cálculos dos analistas, o Magazine Luiza negocia com um prêmio em relação a outros varejistas, com múltiplos P/E de 46x para 2025 e 15x para 2026, o que motiva o corte de recomendação.