Lollapalooza 2025: Budweiser oferece 'dia de estrela' e viagem de helicóptero para fã exigente

A Budweiser quer transformar um fã em estrela no Lollapalooza Brasil 2025, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos. E de graça.

Com a ação “Exigências de Fã”, além de ingressos para os três dias de evento, a marca da Ambev permitirá que um fã do festival viva o Lolla como um headliner. Isso inclui todas as regalias dignas de artistas internacionais — inclusive a chegada ao Autódromo de helicóptero.

O sortudo da vez terá direito a traslado exclusivo, quatro noites de hospedagem e um pedido personalizado atendido, no estilo das tradicionais listas de exigências de camarins das estrelas da música. Uma das viagens até o Autódromo será feita de helicóptero.

O fã terá acesso, ainda, a um camarim exclusivo no espaço da Budweiser dentro do festival com itens inusitados, inspirados em pedidos reais de astros. Banheira de gelo, M&M’s sem a cor marrom, móveis de couro branco, toalhas bordadas e até um manequim de peruca rosa são alguns deles.

Como participar?

Para concorrer, o participante deve:

Ter 25 anos ou mais ;

; Acessar o perfil oficial da Budweiser Brasil (@Budweiser_br) no Instagram ;

no ; Comentar no post da promoção quais seriam suas exigências para curtir o Lollapalooza como um astro;

Enviar quantos comentários quiser até 16 de março de 2025.

A marca escolherá a exigência mais criativa, e o vencedor será anunciado nas redes sociais da Budweiser.