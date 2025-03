Cofundador do Instagram prevê uma verdadeira mudança na rotina de trabalho deste profissional

O avanço da inteligência artificial está prestes a transformar o trabalho dos engenheiros de software de maneira significativa nos próximos três anos.

Segundo Mike Krieger, cofundador do Instagram, o cotidiano desses profissionais passará a ser dominado pela revisão de código em vez da escrita manual deles. As informações foram retiradas de uma reportagem publicada pelo Business Insider.

As mudanças nas empresas de tecnologia

Em entrevista ao podcast "20VC", Krieger destacou que a IA está se tornando uma força cada vez mais presente na programação. Segundo ele, isso torna essencial que os desenvolvedores saibam delegar tarefas e supervisionar os sistemas inteligentes.

"Como evoluímos de escritores de código para delegadores de tarefas para os modelos e revisores de código?" Mike Krieger, cofundador do Instagram

A mudança já está em curso em diversas empresas de tecnologia.

No Google, por exemplo, mais de 25% do código já é produzido por IA, conforme revelou o CEO Sundar Pichai em outubro. Na Anthropic, startup americana, a equipe de engenharia está analisando processos automatizados pelo modelo Claude, buscando definir quais tarefas ainda precisam de intervenção humana.

Apesar da automação crescente, Krieger não acredita que a IA substituirá os engenheiros de software. No entanto, ele alerta que as habilidades exigidas para se manter relevante na área estão mudando.

Essas são as novas habilidades exigidas pelo mercado

De acordo com ele, a profissão se tornará mais multidisciplinar, exigindo dos profissionais uma compreensão estratégica do produto, além da capacidade técnica.

"Saber o que construir será tão importante quanto entender a implementação exata" Mike Krieger, cofundador do Instagram

A transformação iminente não apenas muda a dinâmica de trabalho, mas também redefine o perfil dos profissionais da área. No novo cenário, serão valorizados aqueles que souberem integrar inteligência artificial às suas atividades.

Em vez de ver a IA como uma ameaça, os profissionais que abraçarem essa mudança poderão se destacar em um setor em constante evolução.

Como começar uma carreira em IA?

