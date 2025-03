Ele era atendente da Havan. Agora, atrai investidores para resolver a maior dor do varejo

O catarinense Tiago Vailati trabalha com varejo "desde sempre". Seu primeiro emprego foi como atendente de caixa na Havan, varejista de Brusque. Ele tinha 15 anos e trabalhava meio período. À época, a Havan não era nem de perto a gigante que é hoje. Tinha três, no máximo quatro lojas.

Da experiência na varejista, ficou para Vailati a paixão pelo setor. Ele passou por diferentes áreas da empresa, trabalhou no marketing e depois migrou para a tecnologia, desenvolvendo sistemas internos. Mais tarde, fundou a Hiper, startup de software para pequenos varejistas. A empresa cresceu, atendeu mais de 22.000 lojas e, em 2019, foi vendida para a empresa de tecnolgoia Linx, do grupo Stone, por 50 milhões de reais.

Agora, Vailati está à frente de um novo negócio: a Loopia. A startup desenvolve uma plataforma de atendimento automatizado para vendedores de e-commerce e marketplaces. A solução unifica canais como Mercado Livre, Shopee, WhatsApp e Instagram, permitindo que um único atendente gerencie várias conversas ao mesmo tempo.

Além disso, uma inteligência artificial responde automaticamente a boa parte das mensagens.

A empresa acaba de captar 3,7 milhões de reais em uma rodada pre-seed liderada pelo Funses I, veículo de investimento do Fundo Soberano do Espírito Santo, gerido pela Quartzo Capital. Ace Ventures, BVC e Questum também participaram da rodada.

“O varejo digital nunca esteve tão competitivo. Quem demora para responder perde a venda. Criamos a Loopia para transformar o atendimento em um motor de crescimento para o vendedor”, afirma Vailati.

O investimento será usado para expandir a operação, desenvolver novas funcionalidades na inteligência artificial e fortalecer o time com novas contratações.

Qual é a história de Tiago e da startup

Depois da venda da Hiper, Vailati passou três anos na Linx, liderando a transição da empresa até 2022. Depois, tirou um período sabático. No ano passado, voltou a empreender, agora com um foco diferente dentro do varejo.

“A gente percebeu que a experiência do consumidor no e-commerce ainda tem muitas falhas. O vendedor digital está em vários canais ao mesmo tempo, mas não consegue atender todo mundo com qualidade”, diz Vailati.

O insight veio da própria experiência dele no setor. Ele viu que muitas lojas perdiam vendas simplesmente porque não respondiam a tempo.

“O consumidor quer agilidade. Se ele manda uma mensagem e não tem resposta rápida, compra de outro”, afirma.

O problema se agrava fora do horário comercial. Segundo ele, cerca de 40% das vendas no e-commerce acontecem entre 18h e 23h. Muitas lojas simplesmente não têm equipe para cobrir esse horário.

Com isso em mente, Vailati se uniu ao CTO Anderson Fantini, especialista em tecnologia com mais de 15 anos de experiência, e fundou a Loopia em meados de 2024.

Como funciona a Loopia

A Loopia centraliza todos os canais de atendimento do varejista em uma única plataforma. Em vez de abrir diversas abas para responder clientes no Mercado Livre, Shopee, WhatsApp e Instagram, o vendedor acessa um único painel e gerencia tudo dali.

Além disso, a inteligência artificial da Loopia, chamada Luna, automatiza até 85% das interações. O sistema responde dúvidas sobre produtos, verifica disponibilidade de estoque e até sugere links para compra. O objetivo é reduzir o tempo de resposta e aumentar as conversões.

“Hoje, os atendentes perdem muito tempo com perguntas repetitivas. Se alguém quer saber se o produto tem na cor preta, o sistema já responde e manda o link. Isso libera o time para atender melhor quem realmente precisa”, explica Vailati.

A empresa já tem cerca de 20 clientes e mostra números promissores. Segundo Vailati, algumas lojas conseguiram reduzir o tempo de resposta em 97% e aumentar a conversão em vendas em até 50%. “Tem cliente que vendia 40.000 reais com atendimento humano e, com a Luna, passou para 120.000 reais”, afirma.

Quais são as metas com o aporte

O aporte de 3,7 milhões de reais permitirá acelerar a expansão comercial da Loopia e aprimorar sua tecnologia. O objetivo principal é estruturar um time mais sênior e consolidar a plataforma como referência no atendimento digital para varejistas.

“Nossa meta é superar 150.000 reais de faturamento mensal até o fim do ano. Isso significa crescer mais de 10 vezes em 2025”, diz Vailati.

A startup também pretende expandir as integrações da plataforma, adicionando novos marketplaces e redes sociais. Outra frente será o desenvolvimento de funcionalidades mais avançadas para a Luna, tornando a IA ainda mais precisa e autônoma.

Para Vailati, o grande desafio agora é escalar a operação sem perder a eficiência.

“Já provamos que a solução funciona. Agora, é ganhar mercado e consolidar a Loopia como um player essencial para o varejo digital.”