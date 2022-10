Franquias crescem fora do eixo Rio-São Paulo no primeiro semestre de 2022, mostra pesquisa

As 30 cidades que mais abriram franquias no primeiro semestre de 2022 estão, em sua maioria, fora do eixo Rio-São Paulo, mostra novo ranking divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A pesquisa foi divulgada durante a 20º Convenção ABF do Franchising na ilha de Comandatuba, na Bahia. Mais de 800 profissionais de franquias, entre franqueadores, franqueados e executivos participam de palestras e mesas-redondas da convenção.

Entre as 30 cidades com maior número de aberturas, 12 não são capitais. Houve um crescimento maior nas cidades do interior ou naquelas que não são capitais. Enquanto a variação do número de unidades entre esses 12 municípios ficou em 21,1%, entre as 18 capitais listadas esse índice foi de 17,6%.

“Além de fatores locais, a expansão se deve ao movimento de recuperação do franchising após dois anos de pandemia. As redes que estavam melhor estruturadas e que conseguiram se adequar mais rapidamente ao novo cenário, retomando também de forma mais ágil seus planos de expansão”, diz André Friedheim, presidente da ABF.

De acordo com o estudo, Manaus lidera o ranking pela primeira vez. A capital do estado do Amazonas, apresentou expansão 35,1% maior no primeiro semestre comparado ao mesmo período do ano anterior, saltando de 1.206 para 1.629 operações.

"Manaus vivenciou esse período de forte recuperação do segmento de Hotelaria e Turismo, o que refletiu na expansão das franquias localmente. Acredito que hou uma melhora na logística local também", explica o presidente da ABF.

Cuiabá, capital de Mato Grosso, aparece em segundo lugar, com variação positiva de 31,7%. O forte crescimento na região é atrelado ao desenvolvimento econômico gerado pelo agronegócio.

Belo Horizonte ficou em terceiro lugar, com 30,9%. Commodities e turismo justificam a maior demanda por franquias na cidade, segundo a pesquisa.

Em quarto lugar aparece a primeira cidade não-capital entre as dez maiores em variação no número de unidades de franquias: São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O importante polo do franchising brasileiro registrou variação de 30,6% no período pesquisado, saltando de 1.044 para 1.363 operações.

Na quinta posição, vem outra cidade paulista, mas da região metropolitana: Santo André, com 27,7% de variação e salto de 1.020 para 1.303 unidades.

Quais segmentos mais cresceram?

O estudo mostra que os segmentos que mais cresceram no período analisado foram:

Saúde, Beleza e Bem-Estar (16,9%);

Alimentação Foodservice (16,0%);

Hotelaria e Turismo (15,9%);

Moda (14,7%)

Casa e Construção (13,2%)

Faturamento cresce 12,9%

De acordo com as pesquisas da ABF, o franchising brasileiro registrou um crescimento de 12,9% em sua receita no primeiro semestre de 2022 comparado a igual período do ano passado. O faturamento atingiu R$ 91,4 bilhões. Já em relação aos primeiros seis meses de 2020, o crescimento foi de 17%.

“O setor de franquias no Brasil tem demonstrado sua capacidade de superar os grandes desafios que foram colocados pela covid-19. Os números reforçam que o franchising está mantendo sua trajetória de crescimento e está preparado para crescer ainda mais em um cenário de melhora do ambiente econômico do País”, diz Friedheim.

Conheça as 30 cidades com maior crescimento de operações no primeiro semestre:

2022 Cidade 1° Sem 2021 1º Sem 2022 Variação 1º Manaus 1206 1629 35,10% 2º Cuiabá 840 1106 31,70% 3º Belo Horizonte 3435 4497 30,90% 4º São José do Rio Preto 1044 1363 30,60% 5º Santo André 1020 1303 27,70% 6º Curitiba 3076 3913 27,20% 7º Florianópolis 1026 1289 25,60% 8º Salvador 2132 2672 25,30% 9º Campo Grande 961 1204 25,30% 10º Jundiaí 800 1002 25,30% 11º São José dos Campos 1007 1242 23,30% 12º Brasília 3450 4224 22,40% 13º Belém 1096 1339 22,20% 14º São Paulo 16335 19898 21,80% 15º Recife 1850 2253 21,80% 16º Goiânia 2033 2461 21,10% 17º Niterói 956 1156 20,90% 18º Guarulhos 1197 1447 20,90% 19º São Bernardo do Campo 1048 1264 20,60% 20º Ribeirão Preto 1085 1307 20,50% 21º Porto Alegre 2166 2562 18,30% 22º Rio de Janeiro 8208 9677 17,90% 23º Uberlândia 942 1107 17,50% 24º Campinas 2055 2407 17,10% 25º São Luís 1068 1249 16,90% 26º Londrina 836 971 16,10% 27º Sorocaba 859 990 15,30% 28º Fortaleza 1852 2127 14,80% 29º Maceió 878 994 13,20% 30º João Pessoa 940 978 4,00%

