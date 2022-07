123milhas oferece pacotes, voos e hotéis com descontos para que tem flexibilidade

Quem se planeja com antecedência tem conseguido barganhar bons preços na compra de pacotes de viagens, passagens e reservas de hotéis. O segredo é ter flexibilidade e se preparar para embarcar com até 24 horas antes ou depois do dia previsto.

TABELA Confira, a seguir, algumas promoções:

Voos nacionais Preço São Paulo A partir de R$ 144 Rio de Janeiro A partir de R$ 175 Fortaleza A partir de R$ 253

Voos internacionais Preço Lisboa A partir de R$ 1.504 Paris A partir de R$ 1.699 Orlando A partir de R$ 1.299

Pacotes Preço Gramado A partir de R$ 460 Natal A partir de R$ 557 Fortaleza A partir de R$ 390

Como a 123milhas consegue oferecer preços baixos?

Muita gente se pergunta como é possível ofertar pacotes com um bom custo-benefício. A resposta está na inovação.

A 123milhas, além de produtos convencionais (iguais aos de outras grandes agências), adquire milhas aéreas no mercado e emite passagens, na maioria das vezes, muito mais em conta em relação a outros meios de aquisição.

Além disso, usa algoritmos para identificar e cruzar dados históricos de tarifas e, assim, indicar a melhor expectativa de preço e momento para uma determinada rota aérea.

Atualmente, a empresa oferece mais de 500 destinos todos os dias e em torno de 100 mil hospedagens parceiras em todo o mundo.

E engana-se quem pensa que viajar sem saber qual será o hotel é sinônimo de furada. Todos os hotéis dos pacotes Promo 123 têm avaliação mínima de três estrelas no TripAdvisor.



Como comprar um pacote de viagem

Ao acessar o site da 123milhas, basta ir até o Menu de Promo 123, escolher o destino e avaliar os pacotes disponíveis de acordo com o mês de interesse.

Em até 20 dias após a compra, a 123milhas enviará por e-mail um formulário para que os dados do(s) passageiro(s) seja preenchido.

Vale ressaltar que dois dos diferenciais do produto é a possibilidade de cancelamento sem custo até sete dias a partir da data da compra e que os dados do passageiro não precisam ser informados no momento da compra.

Após a viagem fechada em até dez dias antes da data escolhida, o viajante receberá toda a documentação referente ao pacote. Aí é só arrumar as malas e curtir o destino escolhido, com a certeza de que economizou!

É a 123milhas te ajudando a viajar mais, afinal viajar é para todos!