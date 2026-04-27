Do interior do Paraná ao radar global do design

Em abril, como já é tradição, os olhares do design global se voltaram mais uma vez para a Itália. Entre os dias 21 e 26, a 64ª edição do Salão do Móvel de Milão reuniu mais de 1.900 expositores de 32 países, reafirmando seu papel de maior feira de design e mobiliário do mundo.

Este ano, a EuroCucina — mostra bienal dedicada a cozinhas e tecnologias do setor — ganhou protagonismo. O espaço reuniu mais de 100 marcas, entre elas uma com nome internacional, mas essência brasileira: a Marel Design Mobili.

Integrando o projeto Brazilian Furniture, realizado pela Abimóvel em parceria com a ApexBrasil, a companhia levou a Milão não apenas sua trajetória, mas um lançamento estratégico: a coleção Per La Vita.

Mais do que uma nova linha, ela marca um avanço conceitual. Desenvolvida ao longo de cinco anos e finalizada em menos de um pelo Studio M, núcleo interno de design da empresa, a coleção parte do conceito de “metamorfose”: a ideia de que a casa não é estática, mas um organismo vivo, que se transforma ao longo do dia.

“A concepção da Per La Vita nasce desse entendimento de que os espaços precisam acompanhar o ritmo das pessoas. A cozinha deixa de ser apenas funcional e passa a se adaptar às diferentes dinâmicas do cotidiano”, destaca Ferraz Aleomar, head de Produto e Design da Marel.

Na prática, isso se traduz em soluções que combinam tecnologia e sensorialidade. Sistemas de ferragens ocultas, portas escamoteáveis e componentes invisíveis permitem que funções sejam reveladas ou ocultadas com movimentos suaves e silenciosos. O resultado são ambientes que se reorganizam sem rupturas visuais — mantendo fluidez, elegância e precisão.

A coleção também incorpora princípios de neuroarquitetura, com formas e composições que favorecem conforto e percepção sensorial. “Hoje, o cliente não quer uma cozinha de catálogo. Ele busca um espaço que seja funcional de manhã e social à noite. Nosso sistema permite essa coexistência de usos no mesmo ambiente”, afirma o executivo.

A proposta se estende aos materiais e acabamentos. Com matérias-primas certificadas e processos de baixo impacto, a coleção aposta em uma paleta atemporal — da sobriedade do Bosco à profundidade da laca Antracite, passando pela lâmina natural Noce — reforçando a conexão entre longevidade estética e responsabilidade ambiental.

Projeto da Marel: com 14 lojas no Brasil e duas nos EUA, empresa foi um dos destaques da EuroCucina, no Salão de Milão

Milão como plataforma de posicionamento

A apresentação da Per La Vita na EuroCucina não foi apenas um lançamento de produto, mas um movimento estratégico. O estande da marca recebeu centenas de arquitetos, designers e parceiros de diferentes países, ampliando a visibilidade e abrindo espaço para novas conexões comerciais.

"“Participar de Milão é um marco. É o momento de mostrar que temos consistência para competir no principal palco do design mundial”" Elizeu Samuleski, diretor-presidente da Marel

A presença internacional dialoga diretamente com o momento da empresa. Fundada em 1967, em Francisco Beltrão (PR), a Marel evoluiu de uma marmoraria para um player consolidado no mobiliário planejado de alto padrão. Hoje, conta com cerca de 470 colaboradores, duas fábricas no Paraná e uma estrutura produtiva de 50 mil metros quadrados.

Nos últimos anos, foram investidos aproximadamente R$ 75 milhões na modernização industrial, com foco em automação e ganho de eficiência — base que sustenta o atual ciclo de expansão.

Crescimento e próximos passos

O desempenho acompanha esse movimento: a empresa registrou crescimento médio anual de 23% nos últimos cinco anos e projeta alta de 20% no faturamento em 2026.

A operação inclui 16 lojas — 14 no Brasil e duas nos Estados Unidos, em Houston e Miami —, com planos de expansão para novas unidades ao longo do ano. No exterior, a meta é elevar a participação no faturamento de 5% para 15% em cinco anos, com foco nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio.

Nesse cenário, Milão funciona como vitrine e termômetro. Ao apresentar a Per La Vita em um ambiente altamente competitivo, a Marel não apenas expõe seu portfólio, mas mostra sua capacidade de dialogar com um público global cada vez mais exigente combinando técnica, sensibilidade e visão de futuro.