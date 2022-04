Vulcão Anak Krakatoa entra em erupção na Indonésia

Um dos remanescentes do mortífero vulcão Krakatoa entrou em erupção na Indonésia neste domingo, lançando uma nuvem de cinzas vulcânicas a mais de 3.000 metros no céu.

O Anak Krakatoa - que significa filho de Krakatoa - expeliu cinzas vulcânicas sobre o estreito que separa as ilhas de Java e Sumatra, levando as autoridades a pedir aos moradores que usem máscaras.

"Continuamos a registrar erupções contínuas com nuvens espessas (de cinzas) subindo entre 500 e 3.000 metros do cume", disse Deny Mardiono, da Agência Geológica da Indonésia.

O Anak Krakatoa entrou em erupção pelo menos 21 vezes nas últimas semanas, mas a erupção deste domingo é a maior.

As autoridades ordenaram que as pessoas não se aproximem da zona de exclusão de dois quilômetros ao redor do vulcão, classificando como grau 2 no sistema de alerta vulcânico de quatro níveis da Indonésia.

Este vulcão tem estado ativo desde que emergiu do mar no início do século passado, na caldeira formada após a erupção do Krakatoa em 1883, um dos maiores desastres da história do país, que deixou mais de 35.000 mortos.

A Indonésia tem cerca de 130 vulcões ativos. Este arquipélago de mais de 17.000 ilhas está localizado no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico.