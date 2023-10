Von der Leyen destaca redução da UE da dependência da Rússia e reafirma apoio à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou nesta sexta-feira, 6, durante entrevista coletiva, o fato de que a União Europeia reduziu sua dependência da Rússia no setor de energia. O bloco também reafirmou seu apoio à Ucrânia na guerra contra os russos, durante o evento realizado em Granada.

Von der Leyen notou que houve redução na participação do petróleo da Rússia na UE, de 27% antes da guerra a 6%.

No caso do gás, a dependência diminuiu para menos de 10% do total comprado pelo bloco.

Além disso, ela ressaltou que pela primeira vez a UE conseguiu produzir mais eletricidade a partir da energia solar e eólica e das renováveis em geral, em comparação com o gás.

A autoridade também comentou que a UE pode ser ampliada, inclusive com a eventual presença da Ucrânia, mas voltou a dizer que o acesso é "uma rota estreita", "sem atalhos nem acesso automático".

Ainda segundo ela, o bloco continua bastante atento à questão da imigração, manejando-a em suas fronteiras e em seu interior, mas também com uma "dimensão externa", ao almejar políticas sobre o tema em relação com países aliados.