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Volkswagen aposta em parceria com a Xpeng para ampliar presença no mercado chinês

SUV elétrico Yuzhong 08 será lançado ainda no primeiro semestre

Volkswagen: comissão sustentou que encontrou provas que a empresa alemã doou ao regime militar cerca de 200 veículos / Damir Sagol/Reuters (Damir Sagol/Reuters)

Volkswagen: comissão sustentou que encontrou provas que a empresa alemã doou ao regime militar cerca de 200 veículos / Damir Sagol/Reuters (Damir Sagol/Reuters)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 13 de março de 2026 às 19h25.

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A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (13) que iniciou a produção em massa do primeiro modelo desenvolvido em parceria com a Xpeng na China. O veículo, o SUV elétrico Yuzhong 08 (ID. UNYX 08), será lançado no primeiro semestre e faz parte do plano da montadora alemã de ampliar sua presença no mercado chinês e recuperar participação diante do avanço de fabricantes locais.

O Yuzhong 08 integra a nova estratégia da Volkswagen para o maior mercado automotivo do mundo: desenvolver veículos localmente e reduzir o tempo de pesquisa e desenvolvimento. Segundo a empresa, a nova estrutura de P&D criada na China permite acelerar o desenvolvimento de veículos em cerca de 30%. O modelo levou 24 meses entre o início do projeto e o início da produção em massa.

O SUV elétrico também marca a cooperação tecnológica firmada em 2023 entre Volkswagen e Xpeng. A empresa chinesa forneceu o sistema de direção autônoma e o chip de inteligência artificial Turing usados no veículo.

De acordo com Ralf Brandstätter, membro do conselho do grupo responsável pelos negócios na China, a estratégia “na China, para o mundo” começa a apresentar resultados. Ele afirmou que o lançamento do Yuzhong 08 dará início à maior ofensiva de veículos elétricos da história da Volkswagen no país.

A montadora planeja lançar mais de 20 novos modelos na China ainda este ano. Até 2030, o grupo prevê colocar no mercado chinês cerca de 50 veículos de nova energia, entre modelos totalmente elétricos e híbridos plug-in.

A estratégia responde à perda de espaço da Volkswagen no país. Nos últimos anos, fabricantes locais ampliaram a presença no mercado com veículos elétricos lançados em ciclos mais curtos e com sistemas de software próprios. Em 2024, a BYD superou a Volkswagen em vendas no país e encerrou uma década de liderança da montadora alemã. Em 2025, a Geely também ultrapassou a empresa, que passou a ocupar a terceira posição no mercado.

O Yuzhong 08 será produzido na fábrica da Volkswagen em Hefei, na província de Anhui. A planta tem capacidade anual de 350 mil veículos e também produz o SUV elétrico Cupra Tavascan, exportado para a Europa.

A parceria entre Volkswagen e Xpeng ainda prevê o lançamento de um segundo modelo elétrico conjunto, programado para este ano.

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