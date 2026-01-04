Vice de Maduro pagará 'preço muito alto' se não cooperar, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 4, que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará um "preço muito alto" caso não coopere com os Estados Unidos.

“Se ela não fizer a coisa certa, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o de Maduro”, afirmou Trump à revista The Atlantic, em uma breve entrevista por telefone.

Na conversa, Trump sinalizou uma mudança de postura em relação à atuação dos EUA na mudança de regimes e na reconstrução de países estrangeiros. Segundo ele, no caso da Venezuela, uma eventual reconstrução seria preferível ao cenário atual.

“Reconstruir lá e mudar o regime, chame como quiser, é melhor do que o que existe hoje. Não pode piorar”, disse.

O republicano adotou um tom diferente do que havia usado no sábado, quando, durante entrevista coletiva, afirmou que Rodríguez teria demonstrado disposição para cooperar com os Estados Unidos.

Na ocasião, Trump disse que os Estados Unidos governariam a Venezuela.

Em resposta, Rodríguez afirmou que o país está pronto para defender seus recursos naturais e que as Forças Armadas seguirão comprometidas com a implementação das políticas de Maduro, cujo retorno ela exige.

“Nunca mais seremos uma colônia”, declarou.

A Suprema Corte da Venezuela determinou que Rodríguez assuma a presidência do país, decisão reconhecida pelas Forças Armadas neste domingo.

Os militares afirmaram estar “unidos e coesos diante da agressão imperial”, em referência aos ataques americanos realizados no sábado em Caracas.

Após Venezuela, Trump voltou a falar sobre a Groenlândia

Questionado se a ação militar na Venezuela poderia indicar disposição para novas medidas em outros territórios, como a Groenlândia, Trump evitou uma resposta direta, mas voltou a afirmar que os Estados Unidos “precisam” da ilha por razões de defesa.

“Eles terão que avaliar por si mesmos”, afirmou. “Mas precisamos da Groenlândia, com certeza. Precisamos dela para a defesa.”

Trump também defendeu que os EUA mantenham controle estratégico sobre o Hemisfério Ocidental, citando uma releitura da Doutrina Monroe, à qual chamou de “Doutrina Donroe”.

Ainda assim, afirmou que a decisão de capturar Maduro “não foi motivada apenas por fatores geográficos”.