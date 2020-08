Vice de Biden é crítica de Bolsonaro e se opõe a acordo entre Brasil e EUA

Senadora democrata pela Califórnia e apontada nesta terça-feira, 11, como companheira de chapa de Joe Biden na corrida pela Casa Branca, Kamala Harris já citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter. Em mensagem de agosto de 2019 ela afirmava que Bolsonaro “precisa responder por esta devastação”, referindo-se a queimadas na Amazônia.

Em outra mensagem, também de agosto do ano passado, Kamala Harris defendia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não buscasse um acordo comercial com o Brasil até que Bolsonaro “reverta suas políticas catastróficas e lide com os incêndios” florestais, além de agir contra desmatadores e mineradores que destruíam o meio ambiente, e pedindo que os EUA mostrassem “liderança para salvar nosso planeta”.

Brazil's President Bolsonaro must answer for this devastation. The Amazon creates over 20% of the world's oxygen and is home to one million Indigenous people.

Any destruction affects us all. pic.twitter.com/rbdtuHMXJ9

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 24, 2019