Venezuela diz que invasão dos EUA matou 100 pessoas

O governo da Venezuela afirmou nesta quarta-feira, 7, que o ataque militar dos Estados Unidos realizado no último sábado, 3, deixou 100 mortos, além de ferir o então presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

O número foi divulgado pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, em declaração oficial.

Segundo o governo venezuelano, a operação elevou o nível de tensão com Washington e passou a ser tratada como um ponto de ruptura na relação bilateral. Autoridades em Caracas afirmaram que o episódio reforçou o estado de alerta interno diante do risco de novas ações externas.

Venda de petróleo aos EUA

Apesar do confronto político e militar, o governo interino venezuelano confirmou que aceitou negociar a venda de petróleo aos Estados Unidos. Em comunicado, a estatal PDVSA informou que conduz tratativas para comercializar volumes de óleo bruto “no contexto das relações comerciais entre os dois países”.

Na quarta-feira, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou que o governo de Donald Trump vai assumir o controle das vendas de petróleo venezuelano. Segundo Wright, a decisão ocorreu com o objetivo de utilizar a receita para "reconstruir a economia da Venezuela".

"Precisamos ter essa influência e esse controle sobre as vendas de petróleo para impulsionar as mudanças que simplesmente precisam acontecer na Venezuela", disse.

Segundo Trump, as exportações de petróleo da Venezuela passarão a ser supervisionadas “indefinidamente” pelos Estados Unidos. O republicano afirmou que o governo interino se comprometeu a entregar até 50 milhões de barris de petróleo para venda sob controle americano, com a receita depositada em contas administradas por Washington.

A Casa Branca informou que os recursos obtidos com a comercialização do petróleo serão distribuídos “em benefício do povo americano e do povo venezuelano”. A secretária de imprensa Karoline Leavitt afirmou que as decisões econômicas de Caracas continuarão sendo “ditadas pelos Estados Unidos”.

*Com informações da AFP