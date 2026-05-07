Javier Milei diz esperar que Cuba e Venezuela alcancem ‘sonho americano’ de Trump

O presidente da Argentina, Javier Milei afirmou nesta quarta-feira, 6, durante conferência em Los Angeles, que espera que Cuba e Venezuela alcancem em breve o “sonho americano” defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A declaração foi feita durante a Conferência Global 2026, organizada pelo Milken Institute em Beverly Hills, na Califórnia.

Em um discurso voltado a empresários e investidores, Milei voltou a elogiar as políticas econômicas do governo Trump e defendeu a expansão do modelo liberal para outros países da região.

“Esperamos que isso em breve alcance nossas amadas Cuba e Venezuela — que tanto sofreram —, para que o modelo da liberdade chegue inclusive aos últimos vestígios do comunismo no continente”, afirmou o presidente argentino.

Ao longo de cerca de 30 minutos, Milei reforçou sua defesa de políticas de mercado e convidou investidores a apostarem na Argentina.

“Mais uma vez, convido-os a apostar na Argentina; não para substituir o sonho americano, mas para torná-lo ainda maior, para expandi-lo por toda a Terra”, disse.

Discurso acontece após nova fala de Trump sobre Cuba

A menção de Milei a Cuba ocorre poucos dias depois de Trump declarar que poderá “tomar o controle” da ilha “quase imediatamente” e cogitar o envio do porta-aviões USS Abraham Lincoln para o Caribe.

O tom político do evento foi antecipado pelo empresário Michael Milken, responsável por apresentar o presidente argentino ao público.

“Quando decidimos quem seria o primeiro orador na inauguração do Centro para o Sonho Americano, a escolha foi fácil: o presidente Milei. Se ele tiver sucesso, pode mudar toda a América Latina”, afirmou Milken, após citar a falta de liberdade em Cuba há mais de seis décadas.

*Com EFE