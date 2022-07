Vendas de carros a gasolina e diesel caem na Europa

As vendas de veículos novos movidos a gasolina e diesel caíram na Europa no segundo trimestre, enquanto os híbridos e elétricos continuaram conquistando o mercado, segundo dados divulgados pelas montadoras nesta quarta-feira (20).

Em um mercado prejudicado pela escassez de componentes eletrônicos, as vendas de veículos a gasolina caíram 22,2% em relação ao ano anterior, para 909.000 carros, e representaram 38,5% do mercado da União Europeia (UE) no segundo trimestre.

Os modelos a diesel caíram 27,7%, com 409 mil veículos vendidos, e representaram apenas 17,3% das vendas, contra 20,2% no mesmo período de 2021.

Os carros híbridos, alimentados por bônus e promovidos pelos construtores, embora travados pela escassez e pela conjuntura econômica, viram as vendas diminuir ligeiramente na UE (-2,2%). Ainda assim, a quota de mercado dos híbridos continuou aumentando, representando atualmente 22,6% das vendas.

Enquanto isso, os híbridos recarregáveis estão em tendência de queda desde o final de 2021 (-12,5%), com um declínio acentuado na França e na Alemanha, enquanto suas emissões reais de CO2 são altamente questionáveis. Atualmente representam 8,7% das vendas, com 206 mil carros vendidos.

A categoria de carros 100% elétricos é a única que avançou (11%), com 243 mil unidades vendidas, embora sua conquista do mercado tenha sido adiada por problemas de abastecimento. Eles representaram 9,9% das vendas no segundo trimestre.

Este desempenho limitado pode ser explicado pelas dificuldades de abastecimento de um dos seus líderes no mercado europeu, a Volkswagen, ligada à produção de determinados componentes na Ucrânia devido à guerra.

As vendas de carros elétricos do grupo alemão caíram 16,5% no segundo semestre na Europa, após avançarem 33,6% no primeiro trimestre.

