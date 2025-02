Vaticano convoca reza do terço pelo papa Francisco, que continua sob tratamento

O papa Francisco passou a noite bem, continua seu tratamento e está de bom humor, explicaram fontes do Vaticano, depois que foi noticiado no domingo que ele permanece em estado crítico no hospital Gemelli de Roma e que "alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial leve, atualmente sob controle".

"A noite transcorreu bem. O papa dormiu e está descansando", foi a declaração concisa emitida pelo escritório de imprensa do Vaticano no início da manhã, após a qual fontes do Vaticano acrescentaram que ele acordou e que "seu humor está bom" e que "ele está comendo normalmente".

O pontífice argentino, que está hospitalizado desde 14 de fevereiro com pneumonia bilateral, não teve mais nenhuma crise respiratória como a que sofreu no sábado.

O Vaticano convocou para esta noite um terço de oração por Francisco, presidido pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, na Praça de São Pedro, que "será uma forma de mostrar a proximidade da Igreja com o papa e com os doentes, e não que a situação tenha se agravado", disseram fontes do Vaticano.

Os cardeais residentes em Roma foram convidados a participar do terço, que será celebrado às 21h locais (17h em Brasília), juntamente com todos os colaboradores da Cúria Romana e da diocese da capital italiana, "reunindo os sentimentos do Povo de Deus", diz a publicação do evento.

No domingo passado, o relatório médico afirmou que o papa Francisco havia recebido duas unidades de concentrado de glóbulos vermelhos no dia anterior, o que levou a um aumento em seu nível de hemoglobina. A trombocitopenia, ou seja, o baixo nível de plaquetas que foi detectado no sábado, "permaneceu estável", explicaram as fontes.

No entanto, em relação aos relatórios médicos anteriores, foi acrescentado que "alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial leve, atualmente sob controle".

Embora sua condição seja "crítica", o papa permanece alerta e bem orientado, acrescenta o relatório médico.

"A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem alguma resposta significam que o prognóstico permanece reservado", explicaram as fontes. O relatório médico desta tarde fornecerá mais informações.