Tiroteio no metrô de Nova York deixa ao menos 13 feridos

Várias pessoas foram baleadas e pelo menos 13 ficaram feridas nesta terça-feira em uma estação de metrô de Nova York, onde foram encontrados artefatos explosivos não detonados, informou o Corpo de Bombeiros.

O incidente ocorreu durante o trajeto matinal na estação de metrô da 36th Street, no bairro de Sunset Park, no Brooklyn, de acordo com a mídia. A CNN e outros meios de comunicação informaram que pelo menos cinco pessoas foram baleadas, citando fontes do Corpo de Bombeiros de Nova York.

O Departamento de Polícia de Nova York alertou as pessoas para ficarem longe da área, que é conhecida por sua próspera Chinatown, vistas da Estátua da Liberdade e da Industry City, um amplo distrito de armazéns que se tornou o lar de muitos negócios criativos.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

