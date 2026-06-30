Uruguai assume presidência do Mercosul e comemora a união do bloco

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, assumiu nesta terça-feira, 30, a presidência rotativa do Mercosul e afirmou sentir orgulho por integrar um bloco que, segundo ele, em outro momento parecia inviável de ser concretizado.

A transferência do comando ocorreu durante a cúpula do bloco, quando o presidente do Paraguai, Santiago Peña, passou a liderança temporária ao chefe de Estado uruguaio. Em seu discurso, Orsi declarou que considera uma honra participar de uma associação localizada em "uma das regiões mais férteis do mundo".

Ao destacar as características da região, o presidente mencionou que os países do Mercosul concentram uma das "maiores reservas de água doce do mundo" e integram, também, "uma das zonas do mundo com maior capacidade de gerar energia".

Orsi também ressaltou o histórico de estabilidade entre os integrantes do bloco. Segundo ele, há cerca de 200 anos, os atuais membros surgiram "como estados fragmentados, independentes", mas o cenário evoluiu ao longo do tempo.

Na avaliação do presidente uruguaio, "Com o tempo, fomos vendo como as nossas diferenças nos levavam a confrontos, a essa competição terrível", enquanto, atualmente, os países conduzem "um processo que caminha no sentido inverso, em direção à integração".

Ao concluir sua fala, Orsi afirmou: "Transforma-se em um verdadeiro orgulho fazer parte deste processo que pensávamos, há algum tempo, que seria impossível. Com a vontade política e com o coração voltado para o nosso povo, isso não só será possível, como será cada vez mais bem-sucedido".

Antes da cerimônia de transmissão da presidência, o uruguaio antecipou que a principal prioridade de sua gestão será "avançar na implementação dos acordos comerciais recentemente concluídos", com foco especial no tratado firmado com a União Europeia e na negociação com a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta).

Durante discurso na LXVIII Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Mercosul, realizada no Paraguai, Orsi informou que o Uruguai pretende realizar "a primeira reunião do Conselho de Comércio do acordo interino e convocar o primeiro fórum empresarial Mercosul-UE". A iniciativa já havia sido mencionada anteriormente pelo ministro das Relações Exteriores do país, Mario Lubetkin.

O presidente acrescentou que, durante a presidência pro tempore, o Uruguai buscará concluir as negociações comerciais com o Canadá e os Emirados Árabes Unidos. Também pretende avançar nas conversas com Índia e Vietnã, além de manifestar a expectativa de que, nos próximos meses, o Mercosul tenha "um encontro cada vez mais firme com o Japão".