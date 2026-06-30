Brasil e Paraguai fazem acordo para resolver gargalo na fronteira

O Brasil e o Paraguai assinaram um acordo para facilitar o transporte de cargas entre os dois países. As dificuldades na logística são apontadas por empresários como um dos entraves para aumentar os negócios, como fabricar no Paraguai e exportar ao Brasil.

O acordo, chamado Protocolo Bilateral sobre Regulação do Transporte de Cargas Menores, foi assinado na segunda-feira, 29, pelos chanceleres Mauro Vieira e Rubén Ramírez e tem como foco o transporte de cargas menores.

Segundo a chancelaria paraguaia, o acordo contempla facilidades nos "processos para a emissão de licenças e permissões, aspectos aduaneiros e operacionais" e estabelece regras comuns para o transporte de cargas menores, facilitando a movimentação de mercadorias por meio da simplificação dos procedimentos administrativos e das exigências.

Entre as regras, estão exigências de que as empresas tenham uma frota mínima de veículos habilitados, ter seguros internacionais e representações legais nos países one

A mudança vale nas zonas de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, do lado paraguaio, e em Foz do Iguaçu.

Problemas logisticos

A dificuldade para transportar matérias-primas e produtos é apontada por empresários brasileiros como um dos gargalos para aumentar a produção no país.

A ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este, é um dos pontos mais críticos. "A gente quer que a ponte internacional nos permita um fluxo logístico. Está aí o nosso grande problema. A ampliação da operação depende da logística e da infraestrutura, evoluindo no mesmo ritmo de produção", afirmou Liliana Aufiero, CEO da Lupo, fabricante de roupas, durante evento em maio.

Encontro do Mercosul

Nesta terça-feira, 30, o Paraguai recebe uma reunião de Cúpula do Mercosul, com a presença do presidente Lula. Além do líder brasileiro, estarão presentes os presidentes da Bolívia, Rodrigo Paz; do Paraguai, Santiago Peña; e do Uruguai, Yamandú Orsi. Na pauta, há destaque para a negociação de acordos do bloco com o Japão e o Vietnã.

O Paraguai, que presidiu o Mercosul nos últimos seis meses, passará a liderança rotativa do bloco de integração regional ao Uruguai durante esta cúpula.

Com EFE.