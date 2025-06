Urânio enriquecido: para que serve e como ele é armazenado?

O Irã tem investido no enriquecimento de urânio com o objetivo de impulsionar sua capacidade de geração de energia nuclear. No entanto, à medida que o país avança no processo de enriquecimento, a crescente possibilidade de desenvolver armas nucleares gerou tensão no Ocidente, particularmente em suas relações com Israel e Estados Unidos.

Este cenário tem gerado preocupações globais sobre a segurança e as implicações geopolíticas do programa nuclear iraniano, o que estimulou o ataque dos Estados Unidos neste fim de semana.

O urânio enriquecido é uma substância vital para a geração de energia nuclear e também um elemento-chave no desenvolvimento de armas nucleares. Seu processo de enriquecimento, armazenamento e uso envolvem protocolos de segurança rigorosos devido aos perigos associados à sua alta radioatividade.

Em entrevista à EXAME, Pedro Côrtes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, explica como o urânio enriquecido funciona, suas aplicações e como ele é armazenado.

Como funciona o processo de enriquecimento

O urânio encontrado na natureza tem concentração de 99% do isótopo U-238. Apenas 0,7% é do isótopo U-235, que é o que interessa para fins energéticos ou militares (há ainda uma concentração residual de U-234, que é inespecífico). O urânio natural, composto principalmente de U-238, é transformado em gás (UF6) e separado por métodos como centrífugas ou difusão gasosa. As centrífugas giram a alta velocidade para separar os isótopos com base em sua massa, concentrando o U-235.

"O processo de enriquecimento do urânio busca aumentar a concentração do isótopo U-235, em relação aos outros isótopos, que embora tenham o mesmo comportamento químico, são diferentes em relação ao comportamento físico, especialmente em relação à radiação,” afirma.

Para chegar em um urânio enriquecido, a concentração do U-235 tem que sair de 0,7% e atingir níveis, por exemplo, de 3% a 5%, para que ele possa ser utilizado para fins de geração de energia elétrica, afirma Côrtes.

“Esse isótopo é mais radioativo, e à medida que você aumenta a concentração, aumenta a emissão de radiação. No caso da geração de energia elétrica, isso aumenta o potencial de gerar calor, que é usado para aquecer a água e gerar vapor. Esse vapor movimenta, por exemplo, as turbinas que vão gerar energia elétrica", afirma.

À medida que a concentração do isótopo U-235 é aumentada, sobe o poder de radiação do urânio, que passa a ser utilizado para finalidades médicas. "É muito comum você fazer a irradiação a partir desses concentrados de urânio para matar as células cancerígenas", afirma o professor.

Quando a concentração do U-235 chega a níveis próximos de 90% ou superiores, o urânio se torna útil para a confecção de bombas atômicas. "O urânio enriquecido é perigoso à medida que você vai aumentando a concentração dele. Quanto mais concentrado, mais radioativo ele é", diz Côrtes.

Há urânio enriquecido no Brasil?

No Brasil, o urânio enriquecido é utilizado em várias aplicações, como em reatores de pesquisa e para geração de energia elétrica nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2.

"O urânio enriquecido é armazenado na instalação onde ele é usado, como nas usinas nucleares e nas instalações médicas, que adotam protocolos de segurança para proteger as pessoas contra a radiação", afirma Côrtes.

Quando o urânio enriquecido deixa de ser utilizado, há uma série de protocolos para que ele seja armazenado adequadamente, garantindo que não haja riscos à saúde humana ou ao meio ambiente, conta o especialista.

O caso do Irã: uso pacífico ou militar?

O uso de urânio enriquecido pelo Irã tem gerado controvérsia, com o país alegando que deseja enriquecer urânio apenas para fins pacíficos. “Neste caso com uma concentração em torno de 30%”, afirma Cortês. No entanto, especialistas estimam que o Irã já tenha a capacidade de gerar urânio enriquecido em torno de 90%, o que permitiria a ele construir bombas atômicas, conta o professor da USP.

A diferença crucial entre o uso pacífico e o uso militar do urânio enriquecido está, portanto, no nível de concentração do isótopo U-235. "Para fins energéticos, uma concentração de 3% a 5% é suficiente. Já para a fabricação de armas nucleares, é necessário um nível de enriquecimento muito mais alto", afirma Côrtes.

Como o material nuclear fica após o ataque dos Estados Unidos?

No caso do ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, que armazenam urânio enriquecido, o urânio pode ser disperso no meio ambiente.

"Se as instalações forem seriamente danificadas, o urânio enriquecido, eventualmente existente lá pode ser disseminado no meio ambiente. Isso vai depender da quantidade de urânio disponível e do grau de destruição das instalações", afirma Côrtes. "A dispersão pode ser ainda mais perigosa dependendo de como ele for disseminado, por meio do vento ou das águas."

A Agência de Energia Iraniana prometeu continuar com as atividades nucleares, informando que as centrais já estão sendo reconstruídas, após o ataque dos Estados Unidos neste fim de semana.