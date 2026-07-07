Quais profissionais as big techs mais procuram com o avanço da inteligência artificial

A expansão da inteligência artificial transformou a competição entre as grandes empresas de tecnologia. Companhias como Google, Microsoft, Meta, Amazon e OpenAI disputam profissionais capazes de desenvolver modelos de IA, criar infraestrutura para grandes volumes de dados e garantir o uso seguro dessas tecnologias.

Relatórios recentes do LinkedIn Economic Graph, do World Economic Forum (Future of Jobs Report 2025) e da consultoria McKinsey mostram que as funções relacionadas à inteligência artificial estão entre as que mais crescem no mercado global.

Como a inteligência artificial mudou a disputa por talentos

O avanço da IA generativa ampliou a necessidade de equipes multidisciplinares. Além de desenvolver novos modelos, as empresas precisam treinar algoritmos, processar grandes quantidades de dados, reduzir custos computacionais e atender exigências de segurança e privacidade.

Essa combinação fez crescer a procura por especialistas que antes eram contratados em menor escala.

Os profissionais mais procurados pelas big techs

Engenheiros de IA e Machine Learning

São responsáveis por desenvolver, treinar e implementar modelos de inteligência artificial. Trabalham com programação, otimização de algoritmos e integração das soluções aos produtos das empresas.

Pesquisadores em IA

Criam novas técnicas e arquiteturas para tornar os modelos mais eficientes. Muitos possuem doutorado e experiência em áreas como aprendizado profundo (deep learning) e processamento de linguagem natural.

Engenheiros de Dados

A qualidade dos modelos depende da qualidade dos dados. Esses profissionais organizam, tratam e estruturam grandes bases de informações utilizadas no treinamento da inteligência artificial.

Especialistas em infraestrutura e chips

O treinamento de modelos avançados exige enorme capacidade computacional. Por isso, cresce a demanda por engenheiros especializados em data centers, computação distribuída e aceleradores como GPUs.

Especialistas em segurança de IA

Também aumenta a busca por profissionais capazes de identificar vulnerabilidades, reduzir riscos de ataques e desenvolver mecanismos que tornem os sistemas de IA mais confiáveis.

Quer desenvolver competências para atuar nesse mercado? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, apresenta os principais fundamentos da inteligência artificial, aplicações práticas e tendências que estão transformando empresas e carreiras.

O que explica essa corrida por profissionais

Nos últimos anos, as empresas passaram a investir bilhões de dólares em infraestrutura e pesquisa para ampliar suas capacidades em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a oferta de profissionais altamente qualificados cresce em ritmo menor do que a demanda.

Esse cenário elevou a concorrência por especialistas, impulsionando contratações estratégicas, pacotes de remuneração mais competitivos e investimentos em capacitação interna.

Como se preparar para esse mercado

Embora as vagas técnicas estejam em destaque, especialistas afirmam que conhecimentos em programação, ciência de dados, estatística, computação em nuvem e ética em IA tendem a se tornar diferenciais em diversas áreas.

Além da formação acadêmica, empresas valorizam experiência prática, participação em projetos e atualização constante, já que as tecnologias evoluem rapidamente.

Quer acompanhar essa transformação de perto? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37, oferece uma introdução acessível aos principais conceitos da inteligência artificial e aos impactos da tecnologia no mercado de trabalho, ajudando profissionais de diferentes áreas a compreender as competências mais valorizadas pelas empresas.