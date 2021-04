UE prepara processo contra AstraZeneca por atraso na entrega de vacinas

A Comissão Europeia está preparando um processo contra a AstraZeneca, já que a farmacêutica reduziu as entregas de vacinas contra Covid-19 à União Europeia, disseram fontes a par do assunto.

A medida será mais uma de um plano da UE para cortar os laços com a empresa anglo-sueca por esta ter reduzido os suprimentos do bloco diversas vezes, o que contribuiu para grandes atrasos na distribuição de vacinas na Europa.

A notícia sobre o processo foi noticiada primeiramente nesta quinta-feira pelo site Politico. Uma autoridade da UE envolvida em conversas com farmacêuticas confirmou que as autoridades de Bruxelas se preparam para processar a empresa.

"Estados da UE têm que decidir se participarão. Trata-se do cumprimento de entregas até o final do segundo trimestre", disse o funcionário.

A questão foi debatida na quarta-feira em uma reunião de diplomatas do bloco na qual a maioria dos Estados da UE apoiou a ação legal, disseram dois diplomatas à Reuters.

Mas seus maiores integrantes, Alemanha e França, pediram mais tempo para pensar na medida possível, segundo os diplomatas.

"O que importa é garantirmos a entrega de um número suficiente de doses alinhado com os compromissos anteriores da empresa", disse um porta-voz da Comissão. "Junto com os Estados-membros, estamos analisando todas as opções para fazer isto acontecer."

A AstraZeneca não respondeu de imediato a um pedido de comentário nesta quinta-feira.